Материнский капитал можно будет тратить на обучение в частных детсадах

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, согласно которому средства материнского капитала можно будет использовать для оплаты обучения в частных детских садах. В частности, их можно использовать в тех детсадах, которые организуют индивидуальные предприниматели с соответствующей лицензией на обучение.

— Закон направлен на повышение доступности дошкольного образования. Родители смогут использовать средства материнского капитала на оплату детских садов, открытых индивидуальными предпринимателями, при наличии у них лицензии на образовательную деятельность, — отметил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

