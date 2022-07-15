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Материнский капитал можно будет тратить на обучение в частных детсадах

Госдума приняла закон на внеочередном заседании

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Закон приняли для того, чтобы дошкольное образование стало более доступным

Закон приняли для того, чтобы дошкольное образование стало более доступным

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Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, согласно которому средства материнского капитала можно будет использовать для оплаты обучения в частных детских садах. В частности, их можно использовать в тех детсадах, которые организуют индивидуальные предприниматели с соответствующей лицензией на обучение.

— Закон направлен на повышение доступности дошкольного образования. Родители смогут использовать средства материнского капитала на оплату детских садов, открытых индивидуальными предпринимателями, при наличии у них лицензии на образовательную деятельность, — отметил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

В ближайшие три года материнский капитал будет расти — власти представили проект, согласно которому в 2023 году выплата составит 616,3 тысячи рублей на рождение первенца, на второго ребенка — 814,4 тысячи рублей. В 2024 году за первого ребенка будут платить 653,9 тысячи рублей, за второго — 864,1 тысячи. В 2025-м выплаты составят 680,1 и 898,7 тысячи рублей соответственно. Сейчас выплата на первого ребенка составляет 524 527 рублей, на второго — 693 144 рубля.

Кроме того, в 2022 году материнский капитал впервые проиндексировали на процент итоговой, а не ожидаемой годовой инфляции. Это не единственное изменение за последний год. Обо всех нововведениях можно прочитать в этом материале. Там же мы рассказываем, на что его можно потратить.

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