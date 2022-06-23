В Новосибирске скончался студент НГПУ, которого нашли в комнате с погибшим соседом
Следователи начали проверку
В Новосибирске умер студент педагогического университета, которого
— Студент умер, проводится проверка, — сообщила НГС старший помощник руководителя СУ СК России по Новосибирской области Кристина Зязева.
После произошедшего в НГПУ Министерство образования НСО предложило психологическую помощь родителям умершего студента.
Зимой в общежитии НГУ в Новосибирске обнаружили тело студентки. Она училась в Институте медицины и психологии. Появились слухи, что девушка усиленно готовилась к пересдачам в ночь перед смертью. На это ответили в вузе.