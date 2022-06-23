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В Новосибирске скончался студент НГПУ, которого нашли в комнате с погибшим соседом

Следователи начали проверку

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Делом занимается Следственный комитет

Делом занимается Следственный комитет

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В Новосибирске умер студент педагогического университета, которого 5 июня нашли в комнате общежития вместе с погибшим соседом. Парня увезли в больницу, но спасти его не удалось.

— Студент умер, проводится проверка, — сообщила НГС старший помощник руководителя СУ СК России по Новосибирской области Кристина Зязева.

После произошедшего в НГПУ Министерство образования НСО предложило психологическую помощь родителям умершего студента.

Зимой в общежитии НГУ в Новосибирске обнаружили тело студентки. Она училась в Институте медицины и психологии. Появились слухи, что девушка усиленно готовилась к пересдачам в ночь перед смертью. На это ответили в вузе.

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