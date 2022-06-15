Психологическую помощь родителям погибшего студента НГПУ предложили в Минобре НСО
Тело парня обнаружили 5 июня в общежитии. Его соседу потребовалась медицинская помощь
Новосибирский Минобр прокомментировал смерть студента в общежитии НГПУ, тело которого обнаружили 5 июня.
— В общежитии
Также там отметили, что в рамках своих полномочий министерство готово оказать содействие правоохранительным органам.
— Родителям пострадавших предложена помощь социальной и психологической службы вуза. Правоохранительные органы занимаются установлением обстоятельств произошедшего. Официальное заключение о причинах смерти студента пока не поступало, — добавили в Минобре.
В Следственном комитете региона сообщили НГС, что материалы полицейской проверки поступили в СК только сегодня.
— Проводится доследственная проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего, — сообщили в пресс-службе СУ СК НСО.
Зимой в общежитии НГУ обнаружили тело погибшей студентки. Девушка училась на первом курсе Института медицины и психологии.