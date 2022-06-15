Психологическую помощь родителям погибшего студента НГПУ предложили в Минобре НСО

Новосибирский Минобр прокомментировал смерть студента в общежитии НГПУ, тело которого обнаружили 5 июня.



— В общежитии № 1 на Вилюйской улице в Новосибирске действительно был найден студент Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) без признаков жизни, а другой учащийся был доставлен в медицинское учреждение, — сообщили в Министерстве образования НСО.

