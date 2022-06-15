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Психологическую помощь родителям погибшего студента НГПУ предложили в Минобре НСО

Тело парня обнаружили 5 июня в общежитии. Его соседу потребовалась медицинская помощь

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Официального заключения о причинах смерти парня еще не поступало в министерство

Официального заключения о причинах смерти парня еще не поступало в министерство

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Новосибирский Минобр прокомментировал смерть студента в общежитии НГПУ, тело которого обнаружили 5 июня.

— В общежитии № 1 на Вилюйской улице в Новосибирске действительно был найден студент Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) без признаков жизни, а другой учащийся был доставлен в медицинское учреждение, — сообщили в Министерстве образования НСО.

Также там отметили, что в рамках своих полномочий министерство готово оказать содействие правоохранительным органам.

— Родителям пострадавших предложена помощь социальной и психологической службы вуза. Правоохранительные органы занимаются установлением обстоятельств произошедшего. Официальное заключение о причинах смерти студента пока не поступало, — добавили в Минобре.

В Следственном комитете региона сообщили НГС, что материалы полицейской проверки поступили в СК только сегодня.

— Проводится доследственная проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего, — сообщили в пресс-службе СУ СК НСО.

Зимой в общежитии НГУ обнаружили тело погибшей студентки. Девушка училась на первом курсе Института медицины и психологии.

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НГПУЧПсмерть студента
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