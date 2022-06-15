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СрочноТело студента найдено в общежитии НГПУ
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Тело студента обнаружили в общежитии НГПУ — что об этом известно

Правоохранительные органы проводят проверку

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Причина смерти студента неизвестна

Причина смерти студента неизвестна

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В общежитии НГПУ 5 июня обнаружили тело мертвого студента, а его соседу понадобилась помощь врачей.

— Утром 5 июня в общежитие НГПУ была вызвана бригада скорой медицинской помощи. По прибытии медиками были обнаружены двое молодых людей, обучающихся в НГПУ. Один из студентов не подавал признаков жизни, другой был доставлен в медицинское учреждение. Родителям пострадавших предложена помощь социальной и психологической службы вуза, — сообщили НГС в пресс-службе НГПУ.

В вузе добавили, что правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего. Причина смерти неизвестна. В Следственном комитете обещали прокомментировать информацию позже.

Зимой в общежитии НГУ обнаружили тело погибшей студентки. Девушка училась на первом курсе Института медицины и психологии.

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