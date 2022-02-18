Тело первокурсницы нашли в одном из общежитий НГУ — что о ней известно

15 февраля в общежитии Новосибирского государственного университета обнаружили тело девушки. Следственный комитет России по НСО начал проверку.
— Студентка первого курса Института медицины и психологии В. Зельмана НГУ скончалась в общежитии №8/2. На данный момент идет следствие, обстоятельства и причины смерти девушки уточняются. По имеющейся информации, накануне студентка готовилась к занятиям, утром была найдена соседками в своей постели без признаков жизни, — сообщили НГС в пресс-службе НГУ.
В деканате сообщили, что у погибшей не было проблем с учебой, а одногруппники считали ее общительной открытой и дружелюбной. У нее не наблюдалось признаков депрессии. По информации вуза, «речь идет о смерти от естественных причин».
Ранее в Новосибирске один из студентов НГУ покончил с собой. По словам его знакомых, он был в депрессии и ходил к психологу. Он оставил специальную тетрадку, которая напоминала предсмертную записку. Мать студента узнала о его гибели из новостей.