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СрочноДва человека погибли в аварии под Новосибирском
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Тело первокурсницы нашли в одном из общежитий НГУ — что о ней известно

Девушку без признаков жизни нашли ее соседки

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В обстоятельствах смерти студентки НГУ разбирается Следственный комитет

В обстоятельствах смерти студентки НГУ разбирается Следственный комитет

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15 февраля в общежитии Новосибирского государственного университета обнаружили тело девушки. Следственный комитет России по НСО начал проверку.

— Студентка первого курса Института медицины и психологии В. Зельмана НГУ скончалась в общежитии №8/2. На данный момент идет следствие, обстоятельства и причины смерти девушки уточняются. По имеющейся информации, накануне студентка готовилась к занятиям, утром была найдена соседками в своей постели без признаков жизни, — сообщили НГС в пресс-службе НГУ.

В деканате сообщили, что у погибшей не было проблем с учебой, а одногруппники считали ее общительной открытой и дружелюбной. У нее не наблюдалось признаков депрессии. По информации вуза, «речь идет о смерти от естественных причин».

Ранее в Новосибирске один из студентов НГУ покончил с собой. По словам его знакомых, он был в депрессии и ходил к психологу. Он оставил специальную тетрадку, которая напоминала предсмертную записку. Мать студента узнала о его гибели из новостей.

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