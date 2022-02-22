«Пересдачи — нормальная практика»: НГУ опроверг слухи о перегруженности студентки, скончавшейся в общежитии

Следственный комитет проводит экспертизу смерти первокурсницы Института медицины и психологии им. Зельмана НГУ, которую нашли мертвой в общежитии 15 февраля. Предполагается, что результаты экспертизы появятся только через месяц. При этом среди студентов вуза ходит мнение, что девушка усиленно готовилась к пересдачам в ночь перед смертью. В университете заявляют, что предметы, по которым у студентки были долги, спокойно сдаваемые, а пересдачи — это обычная практика.
«Пыталась всё закрыть, не спала три дня»
Общежитие 8/2, где нашли девушку, — одно из самых больших в Студгородке НГУ. Среди его жильцов-студентов, не знакомых с погибшей, рассказывают одну и ту же версию: выпила много энергетиков во время подготовки к экзаменам, уснула и не проснулась.
Этой версии придерживается и студентка третьего курса Института медицины и психологии НГУ Валерия (имя изменено), которая немного знала умершую. По ее данным, девушке нужно было пересдать пять предметов.
— Она пыталась всё закрыть, из-за этого не спала три дня. Наглоталась энергетиков, а когда наконец легла спать, уже не проснулась. Утром ее обнаружили соседи по комнате бездыханной, вызвали скорую, — говорит Валерия.
Студентка убеждена, что в последнее время учиться в институте стало сложнее.
— Вообще у нас сейчас на первом курсе Института медицины и психологии ухудшилась ситуация с учебой, так как в мое время (2 года назад) у нас было проще договориться о пересдаче, не было английского языка, а преподаватели в целом относились к нам лояльнее, — уверена Валерия.
Соседки по комнате общаться с журналистами отказались. Но на связь с НГС вышла родственница скончавшейся студентки. В разговоре с журналистами она среди возможных причин произошедшего назвала загруженность по учебе и взаимоотношения с преподавателями. С ее слов, студентка была абсолютно здорова, хорошо училась в школе и справлялась с нагрузкой. Позже родственница погибшей передумала общаться с журналистами и отказалась от своих слов (переписка сохранилась в распоряжении редакции).
Ответ университета
В Новосибирском государственном университете журналистам НГС рассказали, что о конфликтах между студентами и преподавателями им известно не было.
— О любых конфликтных ситуациях, недопонимании, расхождении взглядов между студентами и преподавателями деканат ИМПЗ информируют старосты учебных групп, имеющие прямые контакты ответственных со стороны администрации факультета. Поступившая информация проверяется, выясняются позиции всех сторон конфликта, обстоятельства возникновения недопонимания. По каждому случаю выносится объективное решение, недопонимание устраняется, — рассказали в пресс-службе НГУ.
Как уточнили в университете, от первокурсницы жалоб на преподавателей дисциплин, качество преподавания или другие аспекты образовательного процесса не поступало. Не поступали жалобы и от одногруппников девушки.
— Говорить о плохих взаимоотношениях девушки с преподавателями некорректно, поскольку подобное не было доведено до администрации института. Внутренняя проверка в подобном случае может быть инициирована по заявлению со стороны родных или законных представителей студента. Поскольку родители умершей девушки не имеют претензий к университету и подобное обращение не подавали, дополнительная проверка на наличие конфликтов не проводится, — уточнили в вузе.
В НГУ также опровергли слухи насчет большого количества пересдач у девушки. Как рассказали в университете, у студентки было две задолженности по учебе: математика (экзамен) и анатомия (зачет).
— Оба предмета не краеугольные, спокойно сдаваемые. Поэтому полагаться на мнение студентов и говорить о пяти пересдачах (как пишут разные СМИ) в принципе некорректно, как и говорить, что у девушки были большие проблемы с успеваемостью. Пересдачи у студентов случаются, это нормальная практика, встречающаяся практически у любого студента в любом университете, — заключили в пресс-службе НГУ.
Как уверяют в университете, со дня смерти девушки деканат находится на связи с семьей погибшей.
— Именно институт сообщил родителям девушки о смерти и в самые короткие сроки оказал психологическую поддержку, а также координационную помощь при проведении следственных мероприятий, получении полной информации о последних днях жизни девушки и так далее. Институт медицины и психологии В. Зельмана готов оказать финансовую поддержку семье, — сообщили в пресс-службе НГУ.
Ранее в Новосибирске один из студентов НГУ покончил с собой. По словам его знакомых, он был в депрессии и ходил к психологу. Он оставил специальную тетрадку, которая напоминала предсмертную записку. Мать студента узнала о его гибели из новостей.