«Пересдачи — нормальная практика»: НГУ опроверг слухи о перегруженности студентки, скончавшейся в общежитии

Общежитие 8/2, где нашли девушку, — одно из самых больших в Студгородке НГУ. Среди его жильцов-студентов, не знакомых с погибшей, рассказывают одну и ту же версию: выпила много энергетиков во время подготовки к экзаменам, уснула и не проснулась.

Этой версии придерживается и студентка третьего курса Института медицины и психологии НГУ Валерия (имя изменено), которая немного знала умершую. По ее данным, девушке нужно было пересдать пять предметов.

— Она пыталась всё закрыть, из-за этого не спала три дня. Наглоталась энергетиков, а когда наконец легла спать, уже не проснулась. Утром ее обнаружили соседи по комнате бездыханной, вызвали скорую, — говорит Валерия.

Студентка убеждена, что в последнее время учиться в институте стало сложнее.

— Вообще у нас сейчас на первом курсе Института медицины и психологии ухудшилась ситуация с учебой, так как в мое время (2 года назад) у нас было проще договориться о пересдаче, не было английского языка, а преподаватели в целом относились к нам лояльнее, — уверена Валерия.