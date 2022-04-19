Объявлен новый аукцион на строительство школы №54 на Крылова в Новосибирске
На работы готовы потратить 286,4 миллиона рублей
Департамент строительства и архитектуры мэрии Новосибирска объявил аукцион строительство школы №54 на улице Крылова. За комплекс работ готовы заплатить 286,4 миллиона рублей.
Старое здание школы №54 начали сносить в конце 2020 года. Школа была переполнена, ее признали аварийной. Первый аукцион на строительство нового здания объявили летом 2021 года, стоимость работ оценили в 130 миллионов рублей. Победителем торгов стало ЗАО РСУ №5 «Новосибирскгражданстрой», о чем говорится на сайте госзакупок.
По данным сайта госзакупок, победитель нового аукциона должен будет оштукатурить перегородки, выполнить облицовку стен, монтировать несколько видов перегородок, дверных блоков и прочие работы. Средства выделят из городского и областного бюджетов. Работы должны завершить до 31 июля 2023 года.
По данным департамента образования Новосибирска, всего в 2022 году на ремонт школ и детских садов потратят 522,9 миллиона рублей. Также в городе собираются открыть три новых образовательных организации — Гимназию №3, школы №219 и №220.
— Продолжим работу по открытию новых классов в действующих образовательных организациях Новосибирска, задача в этом году — открыть 1513 мест, — рассказал 19 апреля глава департамента образования Рамиль Ахметгареев на аппаратном совещании в мэрии.
Ранее в Новосибирске выдали разрешение на ввод в эксплуатацию школы на улице Михаила Немыткина на Родника. Обозреватель НГС Дмитрий Косенко побывал в этом здании. Он рассказал, как изнутри выгляди современная школа с передвижными ноутбуками и белым роялем.