Объявлен новый аукцион на строительство школы №54 на Крылова в Новосибирске

Департамент строительства и архитектуры мэрии Новосибирска объявил аукцион строительство школы №54 на улице Крылова. За комплекс работ готовы заплатить 286,4 миллиона рублей.



Старое здание школы №54 начали сносить в конце 2020 года. Школа была переполнена, ее признали аварийной. Первый аукцион на строительство нового здания объявили летом 2021 года, стоимость работ оценили в 130 миллионов рублей. Победителем торгов стало ЗАО РСУ №5 «Новосибирскгражданстрой», о чем говорится на сайте госзакупок.

