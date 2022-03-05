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Кому из новосибирских школьников и как расскажут о спецоперации на Украине — ответ Минобра

В ведомство поступили документы от Минпросвещения России

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Школам и колледжам рекомендовали проводить уроки не как специальные занятия, а «в рамках текущего образовательного процесса» в <nobr class="_">6–8-х</nobr> и <nobr class="_">9–11-х</nobr> классах

Школам и колледжам рекомендовали проводить уроки не как специальные занятия, а «в рамках текущего образовательного процесса» в 6–8-х и 9–11-х классах

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В Министерстве образования Новосибирской области в ответ на запрос НГС подтвердили, что ведомство получило рекомендации об «освещении текущих исторических событий» в школах.

Министерством просвещения 28 февраля эти рекомендации были направлены в региональный Минобр. Методические материалы разработаны на федеральном уровне командой учителей истории, коллективами ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России», ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» и ФГБУ «Российский детско-юношеский центр».

— В методических рекомендациях освещаются вопросы текущих исторических событий. Методические материалы предназначены для использования общеобразовательными организациями, профессиональными образовательными организациями при проведении тематических классных часов, уроков истории и обществознания. В текущих условиях в школах видят огромный спрос учащихся на разъяснение происходящих событий, — говорится в официальном ответе Министерства образования Новосибирской области на запрос редакции.

Школам и колледжам рекомендовали проводить уроки не как специальные занятия, а «в рамках текущего образовательного процесса» в 6–8-х и 9–11-х классах.

— Чтобы у школьников была возможность найти ответы на свои вопросы, — добавили в ведомстве.

СЮЖЕТ

Спецоперация на УкраинеСпецоперация на Украине

В пресс-службе мэрии Новосибирска сообщили, что информации по запросу в ведомстве нет, и взяли отсрочку для ответа сроком в три недели.

В региональном Минобре не раскрыли подробности методических рекомендаций Минпросвещения, но они оказались в распоряжении наших коллег.

Дорогие читатели, мы вынуждены закрыть комментарии в материалах, касающихся темы спецоперации на Украине и ее последствий. Это мера вынужденная, но надеемся, что временная. Спасибо за понимание!

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