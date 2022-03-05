Кому из новосибирских школьников и как расскажут о спецоперации на Украине — ответ Минобра

В Министерстве образования Новосибирской области в ответ на запрос НГС подтвердили, что ведомство получило рекомендации об «освещении текущих исторических событий» в школах.
Министерством просвещения 28 февраля эти рекомендации были направлены в региональный Минобр. Методические материалы разработаны на федеральном уровне командой учителей истории, коллективами ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России», ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» и ФГБУ «Российский детско-юношеский центр».
— В методических рекомендациях освещаются вопросы текущих исторических событий. Методические материалы предназначены для использования общеобразовательными организациями, профессиональными образовательными организациями при проведении тематических классных часов, уроков истории и обществознания. В текущих условиях в школах видят огромный спрос учащихся на разъяснение происходящих событий, — говорится в официальном ответе Министерства образования Новосибирской области на запрос редакции.
Школам и колледжам рекомендовали проводить уроки не как специальные занятия, а «в рамках текущего образовательного процесса» в
— Чтобы у школьников была возможность найти ответы на свои вопросы, — добавили в ведомстве.
В пресс-службе мэрии Новосибирска сообщили, что информации по запросу в ведомстве нет, и взяли отсрочку для ответа сроком в три недели.
В региональном Минобре не раскрыли подробности методических рекомендаций Минпросвещения, но они оказались в распоряжении наших коллег.