Кому из новосибирских школьников и как расскажут о спецоперации на Украине — ответ Минобра

В Министерстве образования Новосибирской области в ответ на запрос НГС подтвердили, что ведомство получило рекомендации об «освещении текущих исторических событий» в школах.



Министерством просвещения 28 февраля эти рекомендации были направлены в региональный Минобр. Методические материалы разработаны на федеральном уровне командой учителей истории, коллективами ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России», ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» и ФГБУ «Российский детско-юношеский центр».