Начальника департамента мэрии Новосибирска Виталия Витухина задержали силовики

О том, что Виталий Витухин покидает свой пост в мэрии, стало известно 23 мая. С 2015 по 2021 годы он был заместителем начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства, а затем возглавил департамент. Чиновник заявил, что не хочет возвращаться в политику. Его последний рабочий день должен был быть 5 июня.