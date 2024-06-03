Начальника департамента мэрии Новосибирска Виталия Витухина задержали силовики

В Новосибирске 3 июня задержали начальника департамента потребительского рынка мэрии Виталия Витухина. Также, по информации источника НГС, прошли обыски в МКУ «Ритуальные услуги».
О задержании Виталия Витухина сообщил источник НГС, знакомый с ситуацией. Кроме того, он отметил, что сегодня силовики также проводят следственные действия в МУП «Ритуальное хозяйство» на улице Потанинской. По его словам, из офиса муниципального предприятия «увезли несколько человек».
О том, что Виталий Витухин покидает свой пост в мэрии, стало известно 23 мая. С 2015 по 2021 годы он был заместителем начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства, а затем возглавил департамент. Чиновник заявил, что не хочет возвращаться в политику. Его последний рабочий день должен был быть 5 июня.
— Увольняюсь по собственному желанию. С превеликим удовольствием вернусь в свой собственный бизнес, — сказал Виталий Витухин в разговоре с корреспондентом НГС.
По информации сервиса «Контур.Фокус», Витухин владеет несколькими компаниями, самая крупная — новосибирский ювелирный завод «Адалит» с чистой прибылью в 151 тысячу рублей за 2023 год.
По информации сервиса RusProfile, МКУ «Ритуальные услуги» принадлежит департаменту инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства и департаменту земельных и имущественных отношений. Руководитель — Борис Журавлев.
На прошлой неделе в Новосибирске задержали депутата горсовета Игоря Украинцева. Суд отправил его под стражу. НГС собрал в одном тексте все, чем депутат запомнился на своем посту.