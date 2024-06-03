За нарушения на самокате ввели штрафы до 150 тысяч и блокировку аккаунта. Беспределу — конец?

За безобразную езду на самокате теперь можно попасть на большой штраф Источник: Илья Бархатов / 74.RU











Операторы услуг по аренде самокатов (кикшеринга), включая Whoosh, к началу летнего сезона 2024 года значительно ужесточили наказание за разнообразные нарушения пользователей, пишет «Коммерсант». Самые крупные штрафы положены за езду в нетрезвом виде или ДТП с причинением вреда здоровью или имуществу: размер штрафа составляет 100–150 тысяч рублей , а деньги списываются с карты. За передачу самоката ребенку штраф 10 тысяч, за поездки вдвоем на самокате — 5 тысяч рублей. Проезд пешеходного перехода обойдется в 1 тысячу, а нарушение правил самокатной парковки — 500 рублей.



Штрафы за самокатные нарушения были и раньше, но в 2023 году не превышали 1 тысячи рублей. В случае серьезных нарушений предусмотрена блокировка аккаунта пользователя, а кроме того, операторы кикшеринга обсуждают возможность создания единого черного списка пользователей, которых блокируют пожизненно.

Анархия, хаос, вседозволенность

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин считает увеличенные штрафы операторов кикшеринга большим шагом вперед:



— Мы также предлагаем добавить на самокат QR-код, чтобы каждый смог сфотографировать припаркованный в неположенном месте самокат, считать код, загрузить фотографию. И сервис рассмотрел бы эти материалы, выставил штраф, если некорректная парковка подтвердится. Система «Народный инспектор» здорового человека, если хотите. И сразу же порядка на улицах станет намного больше. Не придется устраивать цирк с вывозом самокатов, как это произошло в Санкт-Петербурге. Но проблема в том, что с частными СИМ (средствами индивидуальной мобильности. — Прим. ред.), которых в разы больше, чем прокатных, ситуация остается неизменно сложной. Анархия, хаос, вседозволенность — иначе это не назвать.

Источник: читатель 74.RU

Подают в суд в конвейерном режиме

А что будет, если на счету пользователя кикшеринга нет достаточной суммы для оплаты штрафа? Автоюрист Лев Воропаев говорит, что подобная практика уже устоялась применительно к каршерингу (краткосрочному прокату машин) и в случае с самокатами, скорее всего, будет аналогичной:

— Компания по аренде самокатов подает исковое заявление в гражданский суд, и делается это в конвейерном режиме, то есть у них есть юротдел, есть шаблон заявления, они вписывают данные нарушителя, а сами зачастую даже не появляются в суде, — объясняет он. — Как правило, суды снижают размер штрафа, но если говорить о езде в пьяном виде, то сейчас есть установка на борьбу с этим явлением, поэтому и суды могут оставлять заявленный штраф в силе.

После вступления в силу судебного решения самокатчику-нарушителю грозит уже общение с судебными приставами, списание денег, блокировка счетов и другие меры.

Могут ли посадить самокатчика?

Указанные штрафы выписывает оператор кикшеринга, но дополнительное наказание пользователю прокатного самоката может грозить в рамках административного или уголовного кодексов. В частности, за различные нарушения (в том числе езду пьяным) применяют статьи 12.29 КоАП и 12.30 КоАП. Штрафы по ним, правда, небольшие — в пределах 1500 рублей.

Источник: камеры видеонаблюдения

Статья 264 УК РФ за ДТП с тяжелыми пострадавшими или погибшими к водителям легких самокатов (средств индивидуальной мобильности) не применяют, поскольку они не считаются механическим транспортным средством. Тем не менее прецеденты уголовного преследования самокатчиков есть, в частности, по статьям 268 УК РФ (нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта) и 118 УК РФ (причинение вреда здоровью по неосторожности).



Почему важна мощность самоката

Но ситуация меняется, если мы говорим о более мощных самокатах, которые уже не являются СИМами. Вообще, в определении средства индивидуальной мобильности в ПДД нет его технических характеристик, например, не прописана предельная мощность. Но из общего контекста Правил следует, что транспортные средства с моторами мощнее 250 Вт относятся к мопедам, для которых необходима категория водительских прав М1. На них распространяются все требования к водителям механических транспортных средств.

— Судебная практика в этом вопросе несколько раз менялась, но наш Седьмой кассационный суд сразу придерживался позиции, что самокаты мощнее 250 Вт являются мопедами, — рассказывает Лев Воропаев. — Это был, наверное, единственный суд в стране, которые так интерпретировал этот вопрос. Верховный суд в какой-то момент занял обратную позицию, но осенью прошлого года в конце концов поддержал именно такую трактовку. То есть теперь все электросамокаты мощнее 250 Вт считаются мопедами.

Это означает, что к ним может быть применен весь спектр «водительских» статьей, например 12.8 КоАП (за езду в пьяном виде): в этом случае нарушителю грозит лишение прав всех категорий и штраф 30 тысяч рублей на первый раз, а в случае рецидивов — вплоть до уголовной ответственности. За езду пьяным на маломощном самокате санкции ниже — штраф 1000–1500 рублей, как для велосипедистов (плюс упомянутые выше штрафы от самих операторов кикшеринга). То же касается уголовной ответственности: если самокат мощнее 250 Вт, за ДТП с тяжелыми пострадавшими или погибшими водителю грозит статья 264 УК РФ.

Whoosh заявляет мощность самокатов на уровне 130–140 Вт, но речь идет о длительной мощности: пиковая может быть выше Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Лев Воропаев подчеркивает, что вопрос всё равно остается неоднозначным из-за сложностей с установлением мощности электросамоката:



— Какой-то единой и понятной методики установления этой мощности нет, как нет и экспертов, способных это сделать, — объясняет он. — Суды зачастую принимают во внимание любые данные: сфотографированную инспектором табличку на самокате, характеристику из интернета или даже из объявления о продаже. У электромоторов есть два типа мощности: пиковая и 30-минутная (она ниже), и зачастую неясно, какая имеется в виду. Китайские компании в маркетинговых целях могут указывать на самокате завышенную мощность, но в случае серьезного ДТП это приведет к существенному усилению ответственности для водителя самоката.

Эксперт отмечает, что вопрос мощности даже прокатных самокатов зачастую является спорным. И поскольку судебная практика в отношении самокатчиков стала ужесточаться, к этому виду транспорта нужно относиться с той же серьезностью, как и к мопедам или мотоциклам. Ответственность зачастую такая же.