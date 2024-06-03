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Происшествия «Часть помещений удалось отстоять»: пожарные справились с открытым огнем на складах

«Часть помещений удалось отстоять»: пожарные справились с открытым огнем на складах

На место пожарный поезд

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Пожар начался утром 3 июня

В Кировском районе Новосибирска локализовали крупный пожар на улице Оловозаводской, а затем ликвидировали открытое горение. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

— В 11:35 пожар локализовали на площади 2450 метров квадратных. Часть складских помещений удалось отстоять. К месту пожара прибыл пожарный поезд. Со слов администрации, до прибытия пожарной охраны из офисов и складских помещений эвакуировались 34 человека самостоятельно, — сообщили в ведомстве.

Также в МЧС отметили, что в результате пожара никто не пострадал. Огонь ликвидировали. Сейчас пожарные разбирают и проливают сгоревшие конструкции для предотвращения повторного возгорания. Специалисты МЧС России с помощью беспилотника обследуют кровлю здания - так они выявляют скрытые очаги горения. На пожаре задействовали высотную пожарную технику.

Ранее НГС писал о том, что находится на территории горящих складов на Оловозаводской. Представители компаний сообщили, что происходит на месте.

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