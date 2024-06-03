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Происшествия Огонь на тысячи квадратов: как тушили крупный пожар в Новосибирске — собрали все в одном видео

Огонь на тысячи квадратов: как тушили крупный пожар в Новосибирске — собрали все в одном видео

Возгорание произошло на левом берегу

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Утром 3 июня на улице Оловозаводской, 47 произошел крупный пожар. Огнем была охвачена крыша здания, в котором располагались складские и офисные помещения, а также магазины и небольшие кафе. НГС собрал подробности происшествия в одном видео.

Для борьбы с огнем на месте работали 55 сотрудников МЧС, 16 единиц спецтехники, а для подвоза воды к месту происшествия был направлен пожарный поезд. Для обследования площади горения пожарные использовали дрон.

Как отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области, в здании находились горюче-смазочные материалы, которые создавали дополнительные риски для распространения огня и значительно осложняли работу пожарных.

Локализовать очаги горения силам противопожарной службы удалось в 11:35. Отметим, что на место происшествия выезжал прокурор Кировского района Новосибирска Константин Сергеев.

— Прокуратурой организована проверка по факту пожара на складе в Кировском районе. Прокуратура даст оценку соблюдению собственниками помещения и сотрудниками организаций, расположенных в нем, правил пожарной безопасности. При наличии оснований будут приняты меры реагирования, — сообщили в пресс-службе Прокуратуры Новосибирской области.

Хронику тушенияя этого пожара НГС собрал в онлайн-трансляции. Улицу Оловозаводскую пришлось перекрыть, потому что на складах находились горючие материалы.

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Пожар Оловозаводская МЧС Новосибирск
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