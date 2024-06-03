Куда тратить свободные деньги, если они есть? Посчитали, что выгоднее — вклад или досрочные платежи по ипотеке

Представьте: вам повысили зарплату и теперь у вас есть свободные деньги. Что с ними делать, чтобы это было выгодно? Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











Если у вас есть невыплаченная ипотека, а с зарплаты осталось немного свободных денег или вы получили прибавку, куда выгоднее вложить дополнительный доход? Казалось бы, очевидный вариант — отправить несколько тысяч в счет досрочного погашения: и деньги при деле, и сокращаются либо срок, либо ежемесячный платеж. Но с этой логической цепочкой возникает вопрос — всегда ли досрочные платежи выгодны?

Особенно понятны расчеты сейчас, когда банки предлагают от 10% по вкладам, а взятая годами ранее ипотека держит ставку в 8–9%. Выходит, лучше забыть про досрочные платежи? Это одно из мнений. Подробности — в материале E1.RU.

— Всё зависит от целей владельца недвижимости. Если вопрос погашения не срочный — например, нет ближайших планов по продаже квартиры или ежемесячный платеж комфортен, то нет смысла гасить ипотеку досрочно с учетом инфляции, — говорит коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.

При этом, по его словам, если есть потребность по любому из этих пунктов, то появляется смысл в погашении.

— Когда необходимости нет, то скорее выгодно направлять свободные деньги на вклад, тем более в случае текущих высоких ставок по вкладам, — отмечает эксперт.

Деньги на вкладе принесут больше пользы, если не нужно срочно избавляться от ипотеки или сокращать ежемесячные платежи Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











У риелтора из агентства «Драже» Татьяны Ежовой другое мнение. Она объясняет его временем ожидания выгоды от вкладов.



— Вклады, во-первых, не ежемесячные, с хорошим процентом — это минимум полгода. Если вложить эти деньги в ипотеку, то переплата по процентам сокращается больше, чем на доход с вклада. Проценты ведь умножаются на всю ипотеку, а это несколько миллионов, — считает эксперт.

Так что людям с ипотекой (не важно, под какой процент она оформлена), по ее мнению, лучше вкладываться именно в этот кредит. При этом на начальном этапе выгоднее вносить досрочные платежи с уменьшением срока кредита, хотя некоторые банки позволяют уменьшать лишь ежемесячный платеж.

— Хотя у нас система гашения сейчас аннуитетная по всем ипотечным кредитам и платеж каждый месяц одинаковый, но внутри этого платежа всегда есть разбивка на проценты и тело кредита. Соответственно, уменьшать этот разрыв и наращивать темп гашения основного долга всё равно надо, хоть при маленькой ставке, хоть при большой, — объясняет Татьяна Ежова.

Она подчеркивает, что это общее правило погашения ипотеки.

— Что касается того, сокращать срок или платеж, то пересчет идет в любом случае, но если срок очень большой — 30 лет, например, — то выгоднее сокращать его, особенно в начале, — говорит риелтор.

Любые досрочки уменьшают процентную нагрузку. Да, всё зависит от финансовых возможностей каждого человека. Татьяна Ежова, риелтор агентства недвижимости «Драже»

Если вы достаточно терпеливы, можно сначала подержать деньги на вкладе, а потом всё вместе внести досрочным платежом по ипотеке. Но если нет времени, тогда вкладывайтесь в ипотеку Источник: Филипп Сапегин / E1.RU











О том, что выгоднее всё же вкладываться в погашение ипотеки, говорят и в банках. Расчеты привела Татьяна Мягкая, директор управления розничных продаж и обслуживания УБРиР. Всё же на практике разница в выгоде между вкладом и кредитом всегда в пользу досрочного погашения.



— Возьмем абстрактную ситуацию. Пару лет назад екатеринбуржец купил квартиру за четыре миллиона рублей. Предположим, половину стоимости он внес сразу — это был его первоначальный платеж. А на оставшиеся 50% взял ипотечный кредит по среднерыночной ставке 12%, — приводит пример Татьяна Мягкая.

Размер ежемесячного платежа в ее примере составляет 50 тысяч рублей.

— После повышения в должности наш клиент стал получать на 25 тысяч рублей больше. Как финансово грамотный человек, он решил ими распорядиться с максимальной выгодой.

Возникает вопрос: лучше вносить эти деньги на вклад под процент или досрочно гасить ипотеку? Татьяна Мягкая, директор управления розничных продаж и обслуживания УБРиР

Сегодня банки привлекают срочные вклады, обещая ставки в районе 16% годовых. А ипотека, о которой идет речь, была получена под 12% годовых. Создается ощущение, что выгоднее дополнительные 25 тысяч рублей класть на вклад, получая плюсом высокий процент, отмечает эксперт.

— Но в действительности нашему герою будет выгоднее вносить эти деньги досрочными платежами за ипотеку, так как у него еще очень большое тело долга. И проценты по вкладу не перекроют выгоду от более быстрой выплаты ипотечного кредита, — объясняет она.

А что, если ипотеки еще нет?

Заодно мы решили понять, что делать с внезапно появившейся крупной суммой — наследство, очень большая премия, деньги от продажи машины и так далее, — если вы еще не обременены ипотекой. Как поступить с деньгами грамотно: брать ипотеку или нести деньги на тот же вклад? Да, вариантов гораздо больше, но рассмотрим эти, чтобы не забираться в дебри.

Обсудили этот вопрос с Еленой Разумовской — доктором экономических наук, профессором кафедры финансов, денежного обращения и кредита УрГЭУ. Если остро стоит жилищный вопрос, то решаемся на ипотеку, но надо понимать: будут ли еще деньги помимо взноса? В другом случае нужно хорошенько подумать. На принятие решения влияет многое, в том числе срок, на который эти деньги остаются свободными, и размер самой суммы.

— Дать рецепт один для всех мы не можем. Если говорим про инвестиционные цели, то это вряд ли вторичка, она так не дорожает — и у человека должны быть свободные минимум три миллиона рублей на взнос, — подчеркивает Елена Разумовская.

Что касается вкладов, то здесь эксперт напоминает: застрахованы только 1,4 миллиона, поэтому одним депозитом три миллиона класть не следует, но сумму можно разделить и положить в разные банки, либо привлечь родственников, если вы им настолько доверяете.

Вклад интересен, когда он полностью застрахован. Рисковать на ровном месте — это странно. Елена Разумовская, доктор экономических наук, профессор УрГЭУ

По недавнему прогнозу Центробанка, к приемлемому уровню ставки мы сможем вернуться только через полтора-два года, и это тоже нужно учитывать.

— Ставки будут высокими долго. ЦБ прогнозирует пересмотр в конце 2024-го — начале 2025-го, но мы не знаем, в какую сторону. Если геополитическая ситуация не будет такой волатильной, то к 2026 году ставка может быть скорректирована до уровня 6–7%. Но уверены мы быть не можем — ковида же никто не прогнозировал.

Поэтому сейчас целесообразно воздержаться от спонтанных покупок, посмотреть, как будет развиваться ситуация. Елена Разумовская, доктор экономических наук, профессор УрГЭУ

У нас начался новый электоральный период — это очень важно, у нас есть майские указы президента, по которым нам бы надо научиться ориентироваться, будет пересмотрен Налоговый кодекс... — напоминает профессор.

Поэтому, по ее словам, входить в такую историю, когда у вас есть только первоначальный взнос, а дальше вы не знаете, будут ли деньги, — неосторожно. Нужно постараться грамотно планировать свои доходы, и взнос по ипотеке не должен превышать 30% располагаемого дохода. Если он выше — это уже очень критично.

Источник: Филипп Сапегин / E1.RU











Так что вариант со вкладами — вполне разумное решение, когда вам есть где жить и не хочется терять деньги.



— Вклады сейчас выгодны и, я бы сказала, не только в отдельных банках, но и на маркетплейсах. Это очень интересно — полугодовые 16% и выше. Надо подумать и взвешенно оценить ситуацию. Взнос [по ипотеке] привлекает, хочется, чтобы деньги росли, но есть ли гарантия, что доход будет соответствовать? При этом вклад дает время подумать и решить вопрос на холодную голову, — объясняет эксперт.



Деньги за это время никуда не денутся, а только прирастут. Но нужно быть осторожным и выбирать полугодовой, а не длительный депозит. Елена Разумовская, доктор экономических наук, профессор УрГЭУ

В то же время она подчеркивает, что первый и главный вопрос касается необходимости покупки жилья и соответствия критериям льготных программ.



— Критический момент для этого вопроса: если у человека есть основания для получения льготной ипотеки, то надо успевать до 1 июля, а там разберемся! А если нет, то человек ничего не потеряет за полгода, зато поймет про возможности дохода, — добавила профессор УрГЭУ.

По ее словам, важно понять, какими будут изменения на рынке недвижимости после отмены льготной ипотеки.

— Цены на пол не упадут, но могут корректироваться вниз в связи с тем, что будет немножечко остывать спрос, который подогревается льготными программами, — отметила эксперт.



А вы как поступаете? Всего проголосовало: 28 Коплю деньги / держу на вкладе Каждую свободную копеечку — в досрочные платежи Нет у меня свободных денег

Ранее мы рассказывали о том, как долго еще ипотека на вторичке будет оставаться на недосягаемом уровне. В апреле был опубликован доклад о перспективах экономики в стране. Главное в нем: через одиннадцать лет у каждой семьи будет две квартиры и дача. Что об этом думают екатеринбуржцы, читайте по ссылке.