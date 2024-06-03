Дым видно отовсюду: на Оловозаводской полыхают склады — онлайн-трансляция с пожара

В Новосибирске в Кировском районе неподалеку от Винаповского моста читатели заметили столб дыма. Там загорелись склады. В режиме онлайн собираем все, что известно о пожаре на Оловозаводской.
Видео с пожаром от читателей НГС.
Сотрудники МЧС запросили дополнительные силы на борьбу с огнем. Они приняли решение перекрыть улицу Оловозаводскую.
— По уточненной информации, на первом этаже здания хранятся ёмкости с горюче-смазочными материалами. На месте работает штаб пожаротушения. Руководитель службы пожаротушения повысил ранг пожара до 3, — сообщили в МЧС.
Первые фото с места происшествия.
— Усиленная группировка пожарных тушит крупное возгорание на складе. Сообщение о происшествии поступило на пульт диспетчера пожарной охраны в 10:19. В Кировском районе по улице Оловозаводская, 47 загорелась кровля склада, — сообщили в ГУ МЧС России по Новосибирской области.