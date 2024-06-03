НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+18°

ясная погода, без осадков

ощущается как +17

1 м/c,

с-з.

 749мм 46%
Подробнее
4 Пробки
USD 90,19
EUR 97,79
Реклама

СРОЧНО

Как мэрия меняется с новым мэром

Лучшие события июня
Лайфхаки для работодателей
Новосибирский Фантомас
Лето с пользой
Старинное кладбище в Куйбышеве
Необычные дома Новосибирска
Подборка автохамов
Как не пропустить отпуск
Сибирячка — о жизни в Испании
НГС в Telegram
Происшествия онлайн-трансляция Дым видно отовсюду: на Оловозаводской полыхают склады — онлайн-трансляция с пожара

Дым видно отовсюду: на Оловозаводской полыхают склады — онлайн-трансляция с пожара

Данных о пострадавших пока нет

897
1 комментарий

В Новосибирске в Кировском районе неподалеку от Винаповского моста читатели заметили столб дыма. Там загорелись склады. В режиме онлайн собираем все, что известно о пожаре на Оловозаводской.

Присылайте свои фото и видео!
Звоните круглосуточно8-923-157-00-00
Мы в соцсетях
Александра Бруня

Видео с пожаром от читателей НГС.

Александра Бруня

Сотрудники МЧС запросили дополнительные силы на борьбу с огнем. Они приняли решение перекрыть улицу Оловозаводскую.

Александра Бруня

— По уточненной информации, на первом этаже здания хранятся ёмкости с горюче-смазочными материалами. На месте работает штаб пожаротушения. Руководитель службы пожаротушения повысил ранг пожара до 3, — сообщили в МЧС.

Александра Бруня

Первые фото с места происшествия.

Александра Бруня

— Усиленная группировка пожарных тушит крупное возгорание на складе. Сообщение о происшествии поступило на пульт диспетчера пожарной охраны в 10:19. В Кировском районе по улице Оловозаводская, 47 загорелась кровля склада, — сообщили в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Включите поддержку JavaScript в браузере
Мы очень хотим показать больше новостей, но у Вас отключен JavaScript
ПО ТЕМЕ
Оловозаводская Пожар Горит склад
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Ракам — раздавать долги, Весам — ждать сюрпризов: каким будет лето для всех знаков Зодиака
Марина Шумкина
Мнение
«Я абьюзер и деспот, эгоист и нарцисс»: исповедь домашнего тирана — как от его побоев сбежала девушка и отвернулась семья
Иван Б.
Называет себя абьюзером
Мнение
Эти семь знаков Зодиака почувствуют влияние большого парада планет — какому ждать прилива энергии, а кому перемен в жизни
Елена Коржаневская
Рекомендуем
Знакомства

Серж,  37

Успех,  35

Алексей Юша,  55

Андрей,  56

Ник,  41

Мила,  36

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

аренда парикмахерского кресла

14 500 ₽

Удаление неприятных запахов в салоне авто

1 000 ₽

Добавить объявление