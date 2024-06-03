Митя Фомин пожаловался на засохший тещин язык — что ему посоветовали сделать

Оказалось, что артист слишком заботлив Источник: Евгений Хитрин / NGS.RU











Митя Фомин после Народной премии НГС пожаловался на цветок, который у него погибает. Он 22 мая обратился к садовнице Елене Оглоблиной, которая ухаживает за тропическим садом вокзала «Новосибирск-Главный».



— У меня дорогой сердцу цветок чахнет — тещин язык. Хотел спросить, как его спасти, — обратился артист к женщине.

Сибирячка подготовила ответ для звезды. Оказалось, что он неправильно ухаживает за растением.

— Это, скорее всего, щучий хвост, сансевиерия цветок называется. Кто-то называет тещиным языком. Скорее всего, заливают растение сильно. Как-то не любит этот цветочек сильную заботу. Листья у него плотные, долго держат влагу, поэтому поливать нужно один раз в две недели, максимум один раз в неделю, не чаще. Так ему будет гораздо лучше, — объяснила специалист.

