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Развлечения Народная премия НГС эксклюзив Митя Фомин пожаловался на засохший тещин язык — что ему посоветовали сделать

Митя Фомин пожаловался на засохший тещин язык — что ему посоветовали сделать

Он спросил совета у новосибирской садовницы Елены Оглоблиной

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Оказалось, что артист слишком заботлив

Митя Фомин после Народной премии НГС пожаловался на цветок, который у него погибает. Он 22 мая обратился к садовнице Елене Оглоблиной, которая ухаживает за тропическим садом вокзала «Новосибирск-Главный».

— У меня дорогой сердцу цветок чахнет — тещин язык. Хотел спросить, как его спасти, — обратился артист к женщине.

Сибирячка подготовила ответ для звезды. Оказалось, что он неправильно ухаживает за растением.

— Это, скорее всего, щучий хвост, сансевиерия цветок называется. Кто-то называет тещиным языком. Скорее всего, заливают растение сильно. Как-то не любит этот цветочек сильную заботу. Листья у него плотные, долго держат влагу, поэтому поливать нужно один раз в две недели, максимум один раз в неделю, не чаще. Так ему будет гораздо лучше, — объяснила специалист.

22 мая в Новосибирске прошла шестая «Народная премия НГС», гости не сдерживали эмоции: плакали, аплодировали стоя и пели вместе со звездами. Посмотрите трехминутный ролик, в котором продюсер и муж певицы Валерии Иосиф Пригожин признался, что несколько раз прослезился, а герои церемонии получили неожиданные подарки.

ПО ТЕМЕ
Новосибирск-Главный Митя Фомин Народная премия НГС
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