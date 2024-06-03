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Лето Уже можно купаться: в Новосибирске открыли первый пляж

Уже можно купаться: в Новосибирске открыли первый пляж

Об этом сообщил глава МЧС по региону

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Всего в городе откроют шесть мест для отдыха у воды

Бугринский пляж в Новосибирске открыли для купания. Об этом заявил глава МЧС Виктор Орлов во время оперативного совещания при губернаторе региона Андрее Травникове.

— Открыт один пляж Бугринский, — отметил Виктор Орлов. — Необходимо обучить 273 матроса-спасателя, прошу органы местного самоуправления активизировать работу.

За неделю на водных объектах происшествий не было. Сотрудники провели более 800 профилактических мероприятий, проверили 83 места неорганизованного отдыха у воды в 11 муниципальных образованиях. Все места оборудованы запрещающими знаками.

Ранее в пресс-центре мэрии рассказали НГС, что купальный сезон проходит с 20 мая по 15 сентября. Купаться рекомендуют при температуре воды не ниже +18... +19 градусов, воздуха — +20... +25 градусов. Продолжительность купания зависит также от влажности воздуха и силы ветра. Этим летом планируют открыть шесть пляжей. При этом «Наутилус» работать не будет.

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Пляж Лето Вода Обь Бугринский пляж Отдых
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