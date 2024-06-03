У главы «Корпорации развития Новосибирской области» Александра Зырянова проходят обыски

Силовики проводят обыски в рабочем кабинете руководителя АО «Корпорация развития Новосибирской области» (бывшее «Агентство инвестиционного развития») Александра Зырянова, сообщил корреспонденту НГС источник, знакомый с ситуацией.
— Возбуждено уголовное дело по признакам состава коррупционного преступления, — отметил собеседник.
По его словам, решение по ст.91 УПК РФ («Основания для задержания подозреваемого») ещё не принято.
Другой источник НГС, знакомый с ситуацией, добавил, что сегодня следственные действия проходят в помещениях Промышленно-логистического парка (ПЛП) Новосибирской области. В частности, силовики проводят обыски в рабочем кабинете директора ПЛП Александра Гоманова.
Промышленно-логистический парк был создан в 2007 году по инициативе Правительства Новосибирской области и Агентства инвестиционного развития Новосибирской области.
Редакция НГС продолжает выяснять подробности.