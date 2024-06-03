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Обыски у главы «Корпорации развития» Зырянова

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Криминал У главы «Корпорации развития Новосибирской области» Александра Зырянова проходят обыски

У главы «Корпорации развития Новосибирской области» Александра Зырянова проходят обыски

Возбуждено уголовное дело

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Александр Зырянов известен как бывший гендиректор «Агентство инвестиционного развития»

Силовики проводят обыски в рабочем кабинете руководителя АО «Корпорация развития Новосибирской области» (бывшее «Агентство инвестиционного развития») Александра Зырянова, сообщил корреспонденту НГС источник, знакомый с ситуацией.

— Возбуждено уголовное дело по признакам состава коррупционного преступления, — отметил собеседник.

По его словам, решение по ст.91 УПК РФ («Основания для задержания подозреваемого») ещё не принято.

Другой источник НГС, знакомый с ситуацией, добавил, что сегодня следственные действия проходят в помещениях Промышленно-логистического парка (ПЛП) Новосибирской области. В частности, силовики проводят обыски в рабочем кабинете директора ПЛП Александра Гоманова.

Промышленно-логистический парк был создан в 2007 году по инициативе Правительства Новосибирской области и Агентства инвестиционного развития Новосибирской области.

Редакция НГС продолжает выяснять подробности.

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Уголовное дело Александр Зырянов Агентство инвестиционного развития Задержание
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