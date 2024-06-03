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Криминал Подробности дела Зырянова: два чиновника и подрядчики попались на взятках в 9,5 миллиона

Подробности дела Зырянова: два чиновника и подрядчики попались на взятках в 9,5 миллиона

Прокуратура опубликовала видео задержания

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О задержании стало известно 3 июня

В прокуратуре и Следственном комитете Новосибирской области раскрыли подробности задержания крупных чиновников. Их обвиняют в получении и даче взятки.

Как рассказали прокуратуре, следователи возбудили уголовное дело по материалам ФСБ России по региону. Генерального директора АО «Корпорация Новосибирской области» Александра Зырянова и председателя совета директоров АО «Управляющая компания Промышленно-логистический парк» Александра Гоманова подозревают в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Директоров организаций ООО «Техстрой-НСК» и «Стройтех» подозревают в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ).

— По версии следствия, в период времени с января по март 2024 года руководители акционерных обществ, действуя по предварительному сговору, получили взятку от представителей коммерческих организаций в виде оказания услуг неимущественного характера на сумму более 9,5 миллилона рублей за заключение в приоритетном порядке и в обход конкурентных процедур договоров подряда на сумму свыше 64 миллионов рублей, — сообщает прокуратура.

По информации сервиса RusProfile, директор «Техстрой-НСК» — Рамиль Муслимов. По информации сервиса, компания заключила два контракта с «Управляющей компанией Промышленно-логистический парк» на сумму 301 миллион рублей. Компанией «Стройтех» руководит Артем Рамильевич Муслимов. В сервисе нет информации о заключенных госконтактах.

Следственные действия продолжаются. Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры.

Сегодня также стало известно о задержании Виталия Витухина — главы департамента потребительского департамента мэрии Новосибирска. Недавно стало известно, что он уходит в отставку.

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