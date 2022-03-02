Российским учителям поручили провести уроки истории на тему военной операции. Изучаем сценарий занятий

В школы направили рекомендации по проведению уроков истории, посвященных последним событиям на Украине. Один из педагогов школы в Пермском районе предоставил нашим коллегам из 59.RU документ со сценарием урока для учеников 6–8-х классов. По данным редакции, аналогичные методические рекомендации получили учителя истории и в других регионах России. Рассказываем, как педагогам предлагают говорить с детьми о специальной военной операции.



По словам учителя, предоставившего 59.RU документ, накануне на электронную почту школы пришло письмо с текстом: «Коллеги, добрый день! Сегодня в школы будут направлены рекомендации по проведению уроков истории и обществознания. Уроки необходимо провести для обучающихся 1 и 2 марта. По обычному расписанию для 7–11-х классов. Дополнительно ставить не надо. Отчет о проведении необходимо предоставить по ссылке оперативно до конца рабочего дня 2 марта». Кто именно был отправителем письма, источник не сообщает.