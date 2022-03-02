Российским учителям поручили провести уроки истории на тему военной операции. Изучаем сценарий занятий

В школы направили рекомендации по проведению уроков истории, посвященных последним событиям на Украине. Один из педагогов школы в Пермском районе предоставил нашим коллегам из 59.RU документ со сценарием урока для учеников 6–8-х классов. По данным редакции, аналогичные методические рекомендации получили учителя истории и в других регионах России. Рассказываем, как педагогам предлагают говорить с детьми о специальной военной операции.
По словам учителя, предоставившего 59.RU документ, накануне на электронную почту школы пришло письмо с текстом: «Коллеги, добрый день! Сегодня в школы будут направлены рекомендации по проведению уроков истории и обществознания. Уроки необходимо провести для обучающихся 1 и 2 марта. По обычному расписанию для 7–11-х классов. Дополнительно ставить не надо. Отчет о проведении необходимо предоставить по ссылке оперативно до конца рабочего дня 2 марта». Кто именно был отправителем письма, источник не сообщает.
Как рассказал источник 59.RU из сферы образования одного из регионов Сибири, там в школы пришли точно такие же рекомендации по проведению уроков истории, пришли они и в другие школы страны. Кроме того, в распоряжении редакции есть и сценарий урока для 9–11-х классов, а также презентации, направленные в помощь учителям.
В документе, который получили учителя, сказано, что урок называется «Моя страна», а его цель — «основываясь на достоверных фактах и документах, сформировать у учеников среднего звена школы адекватную позицию по вопросу проведения Вооруженными силами России специальной миротворческой операции по защите Донецкой и Луганской народных республик».
По замыслу составителей сценария, в начале урока дети совместно с педагогом находят на карте Донецк и Луганск, а также рассуждают о смысле поговорки «Единство народов — несокрушимая крепость». Раскрыть значение этих слов предлагают, основываясь на примерах «из истории, литературы, связывающих наши страны» (вероятно, Россию и Украину).
Затем школьникам предлагают поговорить о добрососедстве и вспомнить, с какими государствами граничит РФ. Согласно сценарию, с учениками 7–8-х классов следует подискутировать о том, что такое «война за историю», «информационная война» и почему соседи могут стать врагами. В качестве возможных вариантов ответа предлагают следующие:
- «В. Путин: «Наш ответ на ложь — это правда... в истории нет и не может быть «невыгодных» или «неудобных» страниц»;
- «войны за историю» в современном мире ведутся не ради утверждения истины о том или другом историческом событии. Они являются частью общей информационной войны и ведутся за те жизненно важные смыслы, которые обеспечивают духовную самоорганизацию общества, служат инструментом социализации, сохранения и развития личной и социальной идентичности;
- в основе этого мифотворчества не просто ошибки и искажения отдельных исторических фактов, а системно организованный механизм по перекодировке сознания прежде всего молодежи;
- попытки переписать историю имеют непосредственное отношение к сегодняшнему дню. Они являются средством решения внутриполитических вопросов для некоторых стран и связаны с желанием зарубежных сил создать условия для изменения того миропорядка, который возник после Второй мировой войны».
Следующий этап — изучение отрывка из обращения Владимира Путина к россиянам. Прочитав текст, подростки должны ответить, почему, на их взгляд, Россия приняла решение начать специальную военную операцию. Среди предложенных авторами сценария ответов есть угроза военного конфликта с Россией, создание ядерного оружия, антироссийская политика Украины, объявление русского языка вне закона, а России — врагом, переписывание учебников истории, уничтожение памятников и других символов, связывающих Украину с Россией, строительство баз НАТО, создание биолабораторий и рост вооружения, опасность кардинального изменения военно-политической ситуации в Европе в ущерб интересам России и так далее.
Затем дети обсуждают различные международные организации и опасность, которую может представлять вступление Украины в НАТО. В качестве аргументов здесь предлагают использовать цитаты из обращения президента, например, эту:
«Нас раз за разом пытаются убедить в том, что НАТО — это миролюбивый и сугубо оборонительный союз. Мол, никаких угроз для России нет. Опять предлагают поверить на слово. Но реальную цену таким словам мы хорошо знаем. В 1990 году, когда обсуждался вопрос об объединении Германии, советскому руководству со стороны США было обещано, что не произойдет распространения юрисдикции или военного присутствия НАТО ни на один дюйм в восточном направлении. И что объединение Германии не приведет к распространению военной организации НАТО на восток».
В завершение урока ученики совместно с педагогом обсуждают то, чем можно гордиться в современной России. Создатели сценария предлагают учителям обратить внимание детей на «накопленный солидный запас прочности», надежность банковской системы, избавление от внешнего государственного долга, высокий уровень цен на нефть и газ, первую в мире вакцину от коронавируса, развитие производства и импортозамещение, строительство космодрома Восточный, Крымского моста и модулей МКС, минимальную безработицу и так далее.
В варианте сценария для старшеклассников подросткам предлагают вспомнить аргументы, которые привел президент, говоря об «эскалации внутригражданского противостояния» и «предпосылки к гражданской войне» на Украине, возникавшие в течение последних 30 лет. Также с выпускниками должны обсудить традиции украинской государственности, причины, по которым Россия поддерживала Украину после распада СССР, и алгоритм по распознаванию фейковых новостей (проверка фактов, проверка источника, поиск других источников и сохранение критического мышления).
Сценарии уроков для разных регионов полностью идентичны, в свойствах всех файлов указан один автор — Суханова Ольга Николаевна. Судя по всему, решение об организации занятий приняли на федеральном уровне: точно так же зовут начальника управления исследования и разработки ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» — учреждения федерального Министерства просвещения, занимающегося допобразованием педагогов.
В пресс-службе Министерства образования и науки Пермского края отметили, что педагоги обязаны объяснять детям, что происходит в мире.
— Учителя должны учить детей ориентироваться в информационном потоке по текущей ситуации в стране и в мире. Основная задача педагогов — разъяснить ситуацию в историческом аспекте, ответить на волнующие вопросы детей. Обсудить эту тему планируется на уроках истории или обществознания, — прокомментировали 59.RU в министерстве.