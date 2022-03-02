2 марта среда
СЕЙЧАС -5°С
Пробки 4/10
usd 91.75
eur 102.91
Тема дняДиректор стройфирмы попал под дело за 21 млн
Все новости
Все новости

Российским учителям поручили провести уроки истории на тему военной операции. Изучаем сценарий занятий

Ученикам 6–8-х классов предлагают изучить речь Путина и поговорить о том, почему соседи становятся врагами

3 233
77Обсудить

Поделиться

Учителя Пермского района получили сценарии уроков на тему специальной военной операции на Украине

Учителя Пермского района получили сценарии уроков на тему специальной военной операции на Украине

Поделиться

В школы направили рекомендации по проведению уроков истории, посвященных последним событиям на Украине. Один из педагогов школы в Пермском районе предоставил нашим коллегам из 59.RU документ со сценарием урока для учеников 6–8-х классов. По данным редакции, аналогичные методические рекомендации получили учителя истории и в других регионах России. Рассказываем, как педагогам предлагают говорить с детьми о специальной военной операции.

По словам учителя, предоставившего 59.RU документ, накануне на электронную почту школы пришло письмо с текстом: «Коллеги, добрый день! Сегодня в школы будут направлены рекомендации по проведению уроков истории и обществознания. Уроки необходимо провести для обучающихся 1 и 2 марта. По обычному расписанию для 7–11-х классов. Дополнительно ставить не надо. Отчет о проведении необходимо предоставить по ссылке оперативно до конца рабочего дня 2 марта». Кто именно был отправителем письма, источник не сообщает.

Как рассказал источник 59.RU из сферы образования одного из регионов Сибири, там в школы пришли точно такие же рекомендации по проведению уроков истории, пришли они и в другие школы страны. Кроме того, в распоряжении редакции есть и сценарий урока для 9–11-х классов, а также презентации, направленные в помощь учителям.

Скриншот из презентации (ее прислали в сибирские школы) к уроку истории о ситуации на Украине

Скриншот из презентации (ее прислали в сибирские школы) к уроку истории о ситуации на Украине

Поделиться

В документе, который получили учителя, сказано, что урок называется «Моя страна», а его цель — «основываясь на достоверных фактах и документах, сформировать у учеников среднего звена школы адекватную позицию по вопросу проведения Вооруженными силами России специальной миротворческой операции по защите Донецкой и Луганской народных республик».

Поделиться

По замыслу составителей сценария, в начале урока дети совместно с педагогом находят на карте Донецк и Луганск, а также рассуждают о смысле поговорки «Единство народов — несокрушимая крепость». Раскрыть значение этих слов предлагают, основываясь на примерах «из истории, литературы, связывающих наши страны» (вероятно, Россию и Украину).

Поделиться

Затем школьникам предлагают поговорить о добрососедстве и вспомнить, с какими государствами граничит РФ. Согласно сценарию, с учениками 7–8-х классов следует подискутировать о том, что такое «война за историю», «информационная война» и почему соседи могут стать врагами. В качестве возможных вариантов ответа предлагают следующие:

  • «В. Путин: «Наш ответ на ложь — это правда... в истории нет и не может быть «невыгодных» или «неудобных» страниц»;
  • «войны за историю» в современном мире ведутся не ради утверждения истины о том или другом историческом событии. Они являются частью общей информационной войны и ведутся за те жизненно важные смыслы, которые обеспечивают духовную самоорганизацию общества, служат инструментом социализации, сохранения и развития личной и социальной идентичности;
  • в основе этого мифотворчества не просто ошибки и искажения отдельных исторических фактов, а системно организованный механизм по перекодировке сознания прежде всего молодежи;
  • попытки переписать историю имеют непосредственное отношение к сегодняшнему дню. Они являются средством решения внутриполитических вопросов для некоторых стран и связаны с желанием зарубежных сил создать условия для изменения того миропорядка, который возник после Второй мировой войны».

Поделиться

Следующий этап — изучение отрывка из обращения Владимира Путина к россиянам. Прочитав текст, подростки должны ответить, почему, на их взгляд, Россия приняла решение начать специальную военную операцию. Среди предложенных авторами сценария ответов есть угроза военного конфликта с Россией, создание ядерного оружия, антироссийская политика Украины, объявление русского языка вне закона, а России — врагом, переписывание учебников истории, уничтожение памятников и других символов, связывающих Украину с Россией, строительство баз НАТО, создание биолабораторий и рост вооружения, опасность кардинального изменения военно-политической ситуации в Европе в ущерб интересам России и так далее.

Поделиться

Затем дети обсуждают различные международные организации и опасность, которую может представлять вступление Украины в НАТО. В качестве аргументов здесь предлагают использовать цитаты из обращения президента, например, эту:

«Нас раз за разом пытаются убедить в том, что НАТО — это миролюбивый и сугубо оборонительный союз. Мол, никаких угроз для России нет. Опять предлагают поверить на слово. Но реальную цену таким словам мы хорошо знаем. В 1990 году, когда обсуждался вопрос об объединении Германии, советскому руководству со стороны США было обещано, что не произойдет распространения юрисдикции или военного присутствия НАТО ни на один дюйм в восточном направлении. И что объединение Германии не приведет к распространению военной организации НАТО на восток».

Поделиться

В завершение урока ученики совместно с педагогом обсуждают то, чем можно гордиться в современной России. Создатели сценария предлагают учителям обратить внимание детей на «накопленный солидный запас прочности», надежность банковской системы, избавление от внешнего государственного долга, высокий уровень цен на нефть и газ, первую в мире вакцину от коронавируса, развитие производства и импортозамещение, строительство космодрома Восточный, Крымского моста и модулей МКС, минимальную безработицу и так далее.

Поделиться

В варианте сценария для старшеклассников подросткам предлагают вспомнить аргументы, которые привел президент, говоря об «эскалации внутригражданского противостояния» и «предпосылки к гражданской войне» на Украине, возникавшие в течение последних 30 лет. Также с выпускниками должны обсудить традиции украинской государственности, причины, по которым Россия поддерживала Украину после распада СССР, и алгоритм по распознаванию фейковых новостей (проверка фактов, проверка источника, поиск других источников и сохранение критического мышления).

Сценарии уроков для разных регионов полностью идентичны, в свойствах всех файлов указан один автор — Суханова Ольга Николаевна. Судя по всему, решение об организации занятий приняли на федеральном уровне: точно так же зовут начальника управления исследования и разработки ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» — учреждения федерального Министерства просвещения, занимающегося допобразованием педагогов.

Поделиться

Поделиться

В пресс-службе Министерства образования и науки Пермского края отметили, что педагоги обязаны объяснять детям, что происходит в мире.

СЮЖЕТ

Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине

— Учителя должны учить детей ориентироваться в информационном потоке по текущей ситуации в стране и в мире. Основная задача педагогов — разъяснить ситуацию в историческом аспекте, ответить на волнующие вопросы детей. Обсудить эту тему планируется на уроках истории или обществознания, — прокомментировали 59.RU в министерстве.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК3
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ14
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

образованиешколаУкраина: последние новости на сегодня
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter