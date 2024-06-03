«Горит в другой половине, у нас — рабочий день»: в новосибирской компании объяснили, почему не все покинули здание с пожаром

На месте работают корреспонденты НГС Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Сотрудники компании, расположенной в горящем здании на Оловозаводской, 47 в Новосибирске заявили, что решили не покидать рабочие места. Они считают, что им не угрожает опасность, так как возгорание случилось в другой части помещений.

По данным 2ГИС, в здании находится 10 различных организаций. Это компания по производству и доставке бетона, раствора и ЖБИ «Колизей Строй», рекламно-производственная компания «Пеликан». Группа компаний «АСБ», пункт выдачи товара «Emex», региональное представительство «Металл-завод», автосервис «Феникс», компания «Спарта», «Бизнес-Металл», а также 2 журнала о мебели — «Мебельщик Сибири» и «Мебельщик Юга».



Часть компаний продолжает работать в здании, где все загорелось Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Представители компании «Металл-завод» отметили, что в их половине ничего не горит. По словам сотрудника, пожар произошел на территории, где расположен пункт выдачи заказов интернет- магазина «Emex». Трубку там как раз не взяли.

— У нас, слава богу, ничего не пострадало. У нас здание одно идет сплошное, а территория разделена на две. Вот, к счастью, наша территория не затронута, а вот соседняя территория — там пекарня какая-то, «Emex». В общем, вся другая половина горит. Мы все сотрудники здесь — рабочий день идет. Мы сначала эвакуировались, газ перекрыли и, естественно, вернулись обратно, — отметили в компании «Металл-завод».

У некоторых предпринимателей на складе не хранилось ничего, что может сгореть Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











В компании «Колизей-Строй» рассказали, что у них на территории здания находится небольшой филиал.

— У нас там ничего такого нет, что горит — небольшой филиальчик. Хранятся бетонные изделия, — рассказали представители фирмы корреспонденту НГС.

Подробности пожара можно прочитать в нашей онлайн-трансляции.