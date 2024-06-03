Новосибирский зоопарк перешел на летнее время работы. График меняется с 3 июня.
Информацию об этом опубликовали в официальном телеграм-канале учреждения:
— С 3 июня изменяется время работы зоопарка, теперь мы открыты ежедневно с 08:00 до 22:00. Кассы зоопарка прекращают свою работу в 20:30. После закрытия касс зоопарк работает только на выход.
Недавно в новосибирском зоопарке сразу у двух самок манула родились котята. У одной — 5, у другой — 7. Малыши уже окрепли и начали выходить из своего укрытия, но обязательно под присмотром мам. Некоторых по вольеру таскают за шкирку. Котята довольно активны, они любят играть и охотиться на маму.
Известно, что одну из котят назвали Аней. С маленьким манулом уже успела сфотографироваться ее известная тезка — вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.
Как сейчас выглядит пушистая банда котят, смотрите на снимках фотокоррепондента НГС Александра Ощепкова.
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