В Новосибирске загорелись склады: столб дыма заметили в районе Винаповского моста

Дым виден высоко в небе Источник: читатель НГС











В Новосибирске в Кировском районе неподалеку от Винаповского моста читатели заметили столб дыма. Там загорелись склады.



— Усиленная группировка пожарных тушит крупное возгорание на складе. Сообщение о происшествии поступило на пульт диспетчера пожарной охраны в 10:19. В Кировском районе по улице Оловозаводская, 47 загорелась кровля склада, — сообщили в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

На месте уже работают пожарные Источник: читатель НГС











В ведомстве отметили, что на месте из здания склада идет густой черный дым. Конструкции обрушились. Здание полностью оказалось в огне. Ранг пожара оценивают в 2 балла.



Ранее НГС писал о том, как на Петухова в Кировском районе загорелся склад в феврале 2024 года. Пожар тушили 7 часов.

