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Происшествия подробности В Новосибирске загорелись склады: столб дыма заметили в районе Винаповского моста

В Новосибирске загорелись склады: столб дыма заметили в районе Винаповского моста

Дым хорошо виден в окрестностях

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4 комментария
Дым виден высоко в небе

В Новосибирске в Кировском районе неподалеку от Винаповского моста читатели заметили столб дыма. Там загорелись склады.

— Усиленная группировка пожарных тушит крупное возгорание на складе. Сообщение о происшествии поступило на пульт диспетчера пожарной охраны в 10:19. В Кировском районе по улице Оловозаводская, 47 загорелась кровля склада, — сообщили в ГУ МЧС России по Новосибирской области.

На месте уже работают пожарные

В ведомстве отметили, что на месте из здания склада идет густой черный дым. Конструкции обрушились. Здание полностью оказалось в огне. Ранг пожара оценивают в 2 балла.

Ранее НГС писал о том, как на Петухова в Кировском районе загорелся склад в феврале 2024 года. Пожар тушили 7 часов.

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