Оловозаводскую перекрыли — на полыхающих складах есть горючие материалы

В новосибирском МЧС сообщили, что располагается в здании склада на Оловозаводской, где произошел крупный пожар. Оказалось, что там находятся емкости с горючими материалами. Ранг пожара повысили с 2 до 3 балла.
— По уточненной информации, на первом этаже здания хранятся ёмкости с горюче-смазочными материалами. На месте работает штаб пожаротушения. Руководитель службы пожаротушения повысил ранг пожара до 3, — сообщили в ведомстве
Сотрудники МЧС запросили дополнительные силы на борьбу с огнем. Они приняли решение перекрыть улицу Оловозаводскую.
Информация о пострадавших в ГУ МЧС не поступала. Информация обновляется.