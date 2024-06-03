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Происшествия Оловозаводскую перекрыли — на полыхающих складах есть горючие материалы

Оловозаводскую перекрыли — на полыхающих складах есть горючие материалы

Ранг пожара повысили до 3 баллов

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Ранг пожара повысили

В новосибирском МЧС сообщили, что располагается в здании склада на Оловозаводской, где произошел крупный пожар. Оказалось, что там находятся емкости с горючими материалами. Ранг пожара повысили с 2 до 3 балла.

— По уточненной информации, на первом этаже здания хранятся ёмкости с горюче-смазочными материалами. На месте работает штаб пожаротушения. Руководитель службы пожаротушения повысил ранг пожара до 3, — сообщили в ведомстве

Сотрудники МЧС запросили дополнительные силы на борьбу с огнем. Они приняли решение перекрыть улицу Оловозаводскую.

Информация о пострадавших в ГУ МЧС не поступала. Информация обновляется.

Если вы стали очевидцем пожара, у вас есть помещения на складах, вы не смогли проехать по Оловозаводской, свяжитесь с редакцией НГС
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