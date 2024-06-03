«Привет, родной»: звезда «Уральских пельменей» Ксения Корнева прилетела в Новосибирск

Актриса родилась в Новосибирске Источник: Александр Ощепков / NGS.RU, Ксения Корнева / ВК











Звезда шоу «Уральские пельмени» Ксения Корнева прилетела в Новосибирск из Иркутска. Здесь она выступит на концерте.



— Привет, родной Новосибирск, — написала актриса в своем телеграм-канале 3 июня.

В города Корнева приехала вместе с другими участниками шоу «Уральские пельмени» на концерт (12+). Выступление состоится сегодня вечером в ДКЖ. По данным «Яндекс.Афиши», цена на билеты варьируется от 5 до 6,5 тысячи. Судя по приложению, практически все билеты уже раскупили.

Источник: Ксения Корнева / телеграм

Ранее Ксения Корнева похвасталась шикарным полетом в салоне первого класса.



На июнь в Новосибирске запланировано много культурных мероприятий. Мы собрали их в одной афише.