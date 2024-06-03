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Происшествия «Огонь охватил кровлю по всей площади»: пожарный поезд выехал к горящим складам на Оловозаводской

«Огонь охватил кровлю по всей площади»: пожарный поезд выехал к горящим складам на Оловозаводской

На месте работают 66 человек

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Тушение продолжается

В Новосибирске к месту крупного пожара на улице Оловозаводской, который произошел утром 3 июня, выехал пожарный поезд.

Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области:

— Огонь охватил кровлю здания по всей площади. К месту тушения пожара следует пожарный поезд. Для обнаружения очагов возгорания работают три звена газодымозащитной службы с применением индивидуальных средств защиты органов дыхания.

На сайте ГУ МЧС объясняют, что пожарный поезд — специальный состав, оснащенный навигационной системой ГЛОНАСС и современными электронными датчиками, представляющий собой вагон — насосную станцию, предназначенную для перевозки работников, пожарно-технического оборудования и вооружения, а также двух цистерн-водохранилищ, объемом 62 и более тонн каждая.

Крышу здания обследуют с помощью беспилотника, чтобы обнаружить скрытые очаги возгорания. В тушении задействованы 66 сотрудника МЧС и 20 единиц техники.


НГС рассказывает всё, что известно о пожаре, в онлайн-трансляции.

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