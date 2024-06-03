Дальнобойщику — 300 тысяч: кому еще в Новосибирске готовы много платить — прибыльные вакансии июня

Дальнобойщик может получать до 300 тысяч Источник: Евгений Вдовин / 161.RU











В Новосибирской области больше всего готовы платить водителю-дальнобойщику и разработчику. Такие специалисты могут зарабатывать до 300 тысяч рублей. Об этом сообщили аналитики исследовательского центра Зарплаты.ру.



Также среди прибыльных вакансий назвали водителя, разработчика, оператора ЧПУ, инженера, директора сельхозпредприятия и швеи.



Рейтинг возглавила вакансия водителя-дальнобойщика, которому готовы платить от 250 до 300 тысяч рублей. Соискатель должен разбираться в технике, логистике грузоперевозок и других особенностях профессии, проводить ежедневный осмотр автомобиля и поддерживать чистоту в салоне. Работу предусматривают на новом тягаче и тентованном полуприцепе. Водителю нужно водительское удостоверение категории «С», «СЕ», он должен обладать самообладанием и внимательностью.



От 200 до 280 тысяч рублей готовы платить Frontend-разработчику. Специалист должен быть с опытом работы в сфере от пяти лет. Специалисту нужно будет разрабатывать приложения на основе дизайн-макетов из Figma, создавать компоненты на ReactJS, взаимодействовать с REST API внутренних продуктов и внешними API и сервисами. Работодатель обещает бонусы в виде удаленной работы и гибкого графика, бонусы по достижению KPI, внутренние лекции и митапы для обмена опытом.



На производство потолочных металлоконструкций ищут опытного оператора ЧПУ — гибщика металла. На предприятие нужен сотрудник с опытом работы на производстве, пониманием технологии гибки металла, умением читать чертежи и подбирать инструменты. График работы соискателю обещают сменный, зарплату — до 200 тысяч рублей.



Компания по производству инновационной косметики ищет в команду инженера производства и готова платить ему от 150 тысяч рублей. Сотрудник будет руководить технической службой группы компаний, обеспечивать эксплуатацию производственного и складского оборудования, формировать предложения по повышению производительности участков. От сотрудника требуют высшее техническое образование и опыт работы в производственной компании на позиции главного инженера или технического директора. Работа предусмотрена в Академгородке.



От 120 тысяч рублей будут платить директору сельскохозяйственного предприятия, которое находится в селе Ёлтышево Мошковского района. От сотрудника требуется знание законов и нормативных документов по вопросам сельского хозяйства, порядок составления и согласования бюджетной сметы доходов и расходов, основы экономики, организации труда и управления, основы законодательства по охране окружающей среды, а также достижения науки и передовой опыт в отраслях сельского хозяйства.



От 100 до 125 тысяч рублей может зарабатывать швея на производстве автоодеял. От соискателя требуется пошив, а раскрой и наполнение выполняет другой сотрудник. Швее нужно уметь шить автоодеяла, обладать высокой скоростью работы и качественно шить. Работа предусмотрена на новых машинках с двойным продвижением.



От 60 до 110 тысяч рублей будут платить водителю категории С, который будет обеспечивать похороны, и старшего бригады рабочих ритуальных услуг. От соискателя требуют стаж вождения. График работы предусмотрен сменный, 2/2 с 8 до 20 часов.



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