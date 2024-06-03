НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+20°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+20°

облачно, без осадков

ощущается как +18

3 м/c,

южн.

 748мм 45%
Подробнее
4 Пробки
USD 90,19
EUR 97,79
Реклама

СРОЧНО

Задержан начальник департамента мэрии Витухина

Живут рядом с убийцами
Лайфхаки для работодателей
Лучшие события июня
Лето с пользой
Дворцы среди хибар
Необычные дома Новосибирска
Как меняют мэрию
Карта грибных мест
Как не пропустить отпуск
НГС в Telegram
Работа подробности Дальнобойщику — 300 тысяч: кому еще в Новосибирске готовы много платить — прибыльные вакансии июня

Дальнобойщику — 300 тысяч: кому еще в Новосибирске готовы много платить — прибыльные вакансии июня

Водитель в июньском рейтинге обогнали разработчиков

970
3 комментария
Дальнобойщик может получать до 300 тысяч

В Новосибирской области больше всего готовы платить водителю-дальнобойщику и разработчику. Такие специалисты могут зарабатывать до 300 тысяч рублей. Об этом сообщили аналитики исследовательского центра Зарплаты.ру.

Также среди прибыльных вакансий назвали водителя, разработчика, оператора ЧПУ, инженера, директора сельхозпредприятия и швеи.

Рейтинг возглавила вакансия водителя-дальнобойщика, которому готовы платить от 250 до 300 тысяч рублей. Соискатель должен разбираться в технике, логистике грузоперевозок и других особенностях профессии, проводить ежедневный осмотр автомобиля и поддерживать чистоту в салоне. Работу предусматривают на новом тягаче и тентованном полуприцепе. Водителю нужно водительское удостоверение категории «С», «СЕ», он должен обладать самообладанием и внимательностью.

От 200 до 280 тысяч рублей готовы платить Frontend-разработчику. Специалист должен быть с опытом работы в сфере от пяти лет. Специалисту нужно будет разрабатывать приложения на основе дизайн-макетов из Figma, создавать компоненты на ReactJS, взаимодействовать с REST API внутренних продуктов и внешними API и сервисами. Работодатель обещает бонусы в виде удаленной работы и гибкого графика, бонусы по достижению KPI, внутренние лекции и митапы для обмена опытом.

На производство потолочных металлоконструкций ищут опытного оператора ЧПУ — гибщика металла. На предприятие нужен сотрудник с опытом работы на производстве, пониманием технологии гибки металла, умением читать чертежи и подбирать инструменты. График работы соискателю обещают сменный, зарплату — до 200 тысяч рублей.

Компания по производству инновационной косметики ищет в команду инженера производства и готова платить ему от 150 тысяч рублей. Сотрудник будет руководить технической службой группы компаний, обеспечивать эксплуатацию производственного и складского оборудования, формировать предложения по повышению производительности участков. От сотрудника требуют высшее техническое образование и опыт работы в производственной компании на позиции главного инженера или технического директора. Работа предусмотрена в Академгородке.

От 120 тысяч рублей будут платить директору сельскохозяйственного предприятия, которое находится в селе Ёлтышево Мошковского района. От сотрудника требуется знание законов и нормативных документов по вопросам сельского хозяйства, порядок составления и согласования бюджетной сметы доходов и расходов, основы экономики, организации труда и управления, основы законодательства по охране окружающей среды, а также достижения науки и передовой опыт в отраслях сельского хозяйства.

От 100 до 125 тысяч рублей может зарабатывать швея на производстве автоодеял. От соискателя требуется пошив, а раскрой и наполнение выполняет другой сотрудник. Швее нужно уметь шить автоодеяла, обладать высокой скоростью работы и качественно шить. Работа предусмотрена на новых машинках с двойным продвижением.

От 60 до 110 тысяч рублей будут платить водителю категории С, который будет обеспечивать похороны, и старшего бригады рабочих ритуальных услуг. От соискателя требуют стаж вождения. График работы предусмотрен сменный, 2/2 с 8 до 20 часов.

Ранее НГС писал о том, кем планируют устроиться на лето новосибирские студенты. 14% из них готовы на любую работу с достойной оплатой труда.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Зарплата Вакансии Деньги
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Ракам — раздавать долги, Весам — ждать сюрпризов: каким будет лето для всех знаков Зодиака
Марина Шумкина
Мнение
«Я абьюзер и деспот, эгоист и нарцисс»: исповедь домашнего тирана — как от его побоев сбежала девушка и отвернулась семья
Иван Б.
Называет себя абьюзером
Мнение
Эти семь знаков Зодиака почувствуют влияние большого парада планет — какому ждать прилива энергии, а кому перемен в жизни
Елена Коржаневская
Рекомендуем
Знакомства

Серж,  37

Успех,  35

Алексей Юша,  55

Андрей,  56

Ник,  41

Мила,  36

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

20 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

аренда парикмахерского кресла

14 500 ₽

Добавить объявление