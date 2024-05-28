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Работа подробности Будут подрабатывать: кем планируют устроиться на лето новосибирские студенты — изучаем статистику

Будут подрабатывать: кем планируют устроиться на лето новосибирские студенты — изучаем статистику

14% из них готовы на любую работу с достойной оплатой труда

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Большинство новосибирских студентов планируют работать кассирами или курьерами

Две трети новосибирских студентов вузов и колледжей в возрасте от 17 до 19 лет планируют подрабатывать этим летом во время каникул. К таким выводам пришли аналитики исследовательского центра Зарплаты.ру.

Опрос проводили с 13 по 21 мая среди 2020 российских студентов в возрасте 17–19 лет во всех округах России, в том числе в Новосибирской области. По данным исследования, подработать этим летом планируют 60% респондентов. В десятку популярных профессий для летней подработки попали кассиры (14%), курьеры (13%), официанты (10%), репетиторы (7%), работники кол-центров (7%), продавцы (5%), комплектовщики товаров (4%), бухгалтеры (4%), промоутеры (4%), фотографы (4%).

14% опрошенных признались, что готовы рассмотреть любые предложения подработки с хорошей оплатой.

При возможности выбрать много вариантов ответа, студенты отметили, что чаще всего готовы подрабатывать из-за желания накопить деньги (71%), из-за материальной подстраховки (57%), из-за отсутствия занятости летом (27%), желания помочь родителям (34%), из-за необходимости рассчитаться с долгами (16%). 13% готовы работать, чтобы оплатить учебу, а для 11% подработка — это хобби.

По данным опроса, 16% студентов планируют заработать до 20 тысяч рублей в месяц, 30% — от 20 до 40 тысяч рублей, 21% — от 40 до 60 тысяч рублей, 7% — от 60 до 80 тысяч рублей, 13% — от 80 до 100 тысяч рублей, 13% — более 100 тысяч рублей.

Ранее НГС писал о том, что новосибирцы назвали планы на летний отдых. Согласно результатам исследования, 35% работников была в отпуске год назад.

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