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Лето Главное, чтобы не беспокоили по работе: новосибирцы назвали планы на летний отдых

Главное, чтобы не беспокоили по работе: новосибирцы назвали планы на летний отдых

Согласно результатам исследования, 35% работников была в отпуске год назад

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Большая часть новосибирцев мечтает о пляжном отдыхе

Новосибирцы назвали свои планы на летний отдых. Большинство собрались на Алтай. Такие данные опубликовал исследовательский центр Зарплаты.ру.

2150 россиян в возрасте от 25 до 55 лет, в том числе из Новосибирской области, рассказали, как планируют провести свой отпуск. Этим летом отдыхать собираются 85% опрошенных.

Большая часть респондентов планирует в отпуске поехать в путешествие по России (68%). 8% опрошенных планируют отдыхать у себя на даче, 12% постараются выехать за рубеж, 6% решили делать дома ремонт, 3% собираются провести время дома, а 3% начнут учиться чему-то новому или займутся переобучением.

Согласно результатам исследования, 35% работников были в отпуске год назад, еще 27% отдыхали полгода назад, 30% — меньше полугода назад, а 8% сотрудников в последний раз уходили в отпуск два года назад и больше.

Среди наиболее популярных мест в России, которые респонденты намереваются посетить этим летом — Алтай (25%), Санкт-Петербург (12%), Сочи (11%), Байкал (9%). Также популярны такие направления, как Анапа (7%), Крым (6%), Казань (4%), Москва (4%), Карелия (3%).

Свой идеальный отпуск опрошенные описывают по-разному, но, согласно исследованию, больше всего им нравится пляжный отдых на море (48%) и экскурсии по новым городам или странам (46%). Кроме того, сибиряки любят активный туризм — походы, сплавы и другое (32%), отдых на даче (10%), домашний отдых (10%). 24% сотрудников из Новосибирска отметили, что готовы отдыхать где угодно, главное, чтобы их не беспокоили по работе.

Ранее НГС писал о том, какие майские вакансии в Новосибирске самые высокооплачиваемые. Есть зарплаты и в 150, и в 300 тысяч рублей.

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