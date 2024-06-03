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Происшествия Появилось видео первых минут возгорания на складе на Оловозаводской — жуткий ролик

Появилось видео первых минут возгорания на складе на Оловозаводской — жуткий ролик

Пламя было высотой в несколько метров

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8 комментариев
Здание было подключено к газу

Очевидцам удалось снять первые минуты возгорания на складах на Оловозаводской в Новосибирске. Пожар становился сильнее с каждой минутой. На ролике видно столб густого черного дыма.

Пострадавших и погибших нет.

Один из очевидцев также отметил, что пламя было очень высокое.

— Утром нам сообщили, что в соседнем здании пожар. Мы вышли на улицу, всё увидели. Сильно уже горело. Пламя, на мой взгляд, метров до 10 над крышей поднималось. Сгорела кровля здания соседнего. Электричество отключили, — объяснил очевидец пожара Дмитрий. — Не работаем. Отдыхаем.

Сейчас спасателям уже удалось ликвидировать открытое горение. Мы собираем всё о происшествии в онлайн-трансляции.

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