Появилось видео первых минут возгорания на складе на Оловозаводской — жуткий ролик

Очевидцам удалось снять первые минуты возгорания на складах на Оловозаводской в Новосибирске. Пожар становился сильнее с каждой минутой. На ролике видно столб густого черного дыма.
Пострадавших и погибших нет.
Один из очевидцев также отметил, что пламя было очень высокое.
— Утром нам сообщили, что в соседнем здании пожар. Мы вышли на улицу, всё увидели. Сильно уже горело. Пламя, на мой взгляд, метров до 10 над крышей поднималось. Сгорела кровля здания соседнего. Электричество отключили, — объяснил очевидец пожара Дмитрий. — Не работаем. Отдыхаем.
Сейчас спасателям уже удалось ликвидировать открытое горение. Мы собираем всё о происшествии в онлайн-трансляции.