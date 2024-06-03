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Происшествия подробности Что происходит на месте, где горят склады в Новосибирске, — фото и видео с происшествия

Что происходит на месте, где горят склады в Новосибирске, — фото и видео с происшествия

Новосибирцы в социальных сетях шлют фото и видео происшествия

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Пожарные работают на месте

Новосибирцы шлют в редакцию НГС фото и видео жутких кадров с пожара, который произошел сегодня утром, 3 июня, на улице Оловозаводской в Кировском районе.

Пожар охватил здание полностью

В ГУ МЧС России по Новосибирской области опубликовали фото с места происшествия. Также очевидцы присылают фото и видео в телеграм-канале «АСТ-54 Black», где складское здание полыхает.

Пожар на складе

Дым горожане видят со всех уголков города, в том числе с правого берега.

Дым виден издалека

Огонь охватил кровлю на 4500 квадратных метрах. Предварительно, пострадавших нет. На месте работают 55 специалистов и 16 единиц техники.

Огонь охватил кровлю на 4500 квадратных метров

На месте работают пожарные. Ранг пожара повысили с 2-го до 3-го. Улицу Оловозаводскую перекрыли, а внутри помещения обнаружили горючее.

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Пожар Оловозаводская МЧС
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