«Познакомился с девушкой, а оказалась не девушка»: смотрим новый учебник для мигрантов в вузах

На иллюстрации приведена фраза из учебника. Как вам? Источник: Юрий Скулыбердин











В вузы Волгограда поступил новый учебник разговорного русского языка для иностранных студентов. Правда, у преподавателей появилось много вопросов к авторам пособия. Особенно в части некоторых выражений и конструкций, которым учат мигрантов. Подробности — в материале наших коллег из V1.RU.



Накануне в высшие учебные заведения города-героя поступил новый учебник русского языка для иностранных студентов. Пособие по чтению для иностранцев, начинающих изучать русский язык, называется «Шкатулочка».



Отметим, что мы не являемся преподавателями русского языка и уж тем более не имеем опыта составления учебных пособий или обучения иностранцев. Однако некоторые слова, выражения и тексты, приведенные в учебнике, действительно вызывают много вопросов. Вместо того чтобы прививать иностранцам какие-то нормы местной культуры, рассказать им об истории России и русском менталитете, авторы разместили в пособии несколько неоднозначных выражений.



Одно из них, к примеру, словно готовит студентов к тому, что если они останутся жить в России надолго, работать им придется даже после выхода на пенсию: «Пьетро уже пенсионер, но он привык активно работать».

Другой отрывок, по мнению некоторых преподавателей, зачем-то пропагандирует многоженство, не принятое в России: «Ты знаешь, как я люблю женщин. И чем больше — тем лучше! Буду как султан в гареме».

В одном из текстов упоминается вышедшее из употребления словосочетание «диск-жокей». Ну честно, вспомните, когда вы последний раз пользовались этим словом? Уже не одно десятилетие используется заимствованное «диджей», но никак не «диск-жокей».



В следующем тексте смоделировали ситуацию невзаимной симпатии. Правда, авторы решили показать даже не любовный треугольник, а любовный прямоугольник: «Я люблю инженера Наташу, брюнетка Наташа любит нашего начальника Дмитрия Олеговича. Дмитрий Олегович любит свою секретаршу Людочку (блондинку). Его секретарша Людочка любит меня. Жаль, что в нашей фирме не работает Шекспир. Он мог бы написать комедию. Или трагедию?»

В учебнике не раз приводятся тексты, в которых герои пьют алкоголь. Зачем они нужны и в таком количестве — загадка. Вот один из отрывков: «Двое пьяных с трудом идут по улице. Один говорит другому: смотри, вон там, видишь, там мой дом. Светлое окно на пятом этаже, там стоит красивая женщина — видишь? О, это моя жена! А рядом — симпатичный мужчина, он обнимает ее. Так это я!»

Составители пособия, судя по всему, посчитали важным объяснить иностранным студентам, как лучше всего знакомиться с девушками. И не забыли упомянуть, к чему это может привести:

— Ну ты знаешь, что мне с девушками трудно знакомиться. Весь день общаюсь только с компьютером, потому и не знаю, как с девушкой себя вести. И один мой приятель по интернету посоветовал выбрать девушку. Она меня не видит, я — ее. Так легче. Узнаем лучше друг друга, а потом, может, уже и встретимся на самом деле.

— Так в чём проблема? Это очень современно — знакомиться по интернету. Один мой приятель даже женился на девушке, которую он в интернете нашел.



— Он, может, и женился. Я тоже нашел себе девушку — современная такая, музыку мне присылала, открытки виртуальные, подарки виртуальные. Всё здорово было. У нас и интересы общие — представляешь, она футбол любит! Знает и игроков, знает и команды. Короче, общались мы там по интернету. Наконец мне стало интересно посмотреть на мою девушку. Она, конечно, писала о себе, что она красивая — фигура хорошая и волосы длинные, — но я хотел увидеть ее живую.

— Ну и что, она оказалась не такая красивая?



— Да нет, очень красивая, только… не девушка.



— Не понял… в каком смысле?

— В том смысле, что это оказался Борька из нашего класса — помнишь, такой высокий и смешной, всё время любил шутить. Он решил пошутить и надо мной! Я пришел на свидание, смотрю издали — волосы длинные, фигура хорошая. Я подошел и говорю, как дурак: «Девушка, вы Валентина? Это вы мне писали по интернету?» Она оборачивается, и... я вижу, что это Борька!



В одном из текстов авторы учебника решили объяснить иностранцам, что русские не читают книги, потому что это непрестижно: «Россияне сейчас читают не так много, как раньше. Потому что много работают. Потому что есть телевизор и компьютер. В наше время много читать, к сожалению, не престижно. Престижно иметь много денег, дорогую машину, большую квартиру».

Бывший российский сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый, который сейчас преподает в Орловском государственном университете, отметил, что это, мягко говоря, не совсем подходящие выражения для обучения иностранных студентов.



— Мне сложно это оценить, я не лингвист. Но в принципиальном плане, с моей точки зрения, это не очень хорошие выражения, — отмечает эксперт. — Есть множество других, которые бы лучше подошли здесь. Можно использовать классические тексты из классической литературы. Я преподаю медицину, хирургию, у нас специфическая литература. У нас есть разные иностранные студенты. Некоторые — выходцы из бывших республик Советского Союза. Они не носители русского языка, но с детства в какой-то степени с ним знакомы. А есть те, кто вообще не знает его, — из Индии или Йемена. Многие из них, даже мотивированные и заинтересованные, имеют серьезные проблемы.

По словам Владимира Круглого, даже на старших курсах студенты плохо знают русский язык, хотя провели в России минимум 5–6 лет.

— Это, конечно, проблема. И не только медицинская терминология, которую им, кстати, легче освоить, а вот именно бытовая лексика, — добавил преподаватель вуза. — Каких-то базовых знаний не хватает. Роль пособий, о которых вы говорите, она очень велика. Выражения надо более осторожно подбирать. Я не знаю, чем руководствовались авторы, выбирая такие конструкции для учебника.