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Происшествия Фонтан из-под земли забил на Писарева — видео дороги, затопленной во время испытаний на теплосетях

Фонтан из-под земли забил на Писарева — видео дороги, затопленной во время испытаний на теплосетях

Воду удалось перекрыть

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На участке проходят гидравлические испытания

Днем 3 июня в Новосибирске произошла коммунальная авария на улице Писарева в Новосибирске — из-под земли забил фонтан высотой в несколько метров. Об этом в понедельник сообщила читательница НГС.

Высота фонтана составила несколько метров

В пресс-службе «Сибирской генерирующей компании» корреспонденту НГС подтвердили, что на Писарева произошла авария.

— Дефект выявлен в результате гидравлических испытаний. Трубопровод перекрыт в 12:30, — уточнили в СГК.

В графике гидравлических испытаний на сайте СГК указано, что работы на участке начались 29 мая и продлятся до 11 июня.

Ранее НГС писал, что 18 мая на Гусинобродском шоссе произошла коммунальная авария. В результате прорыва трубы дорогу в Дзержинском районе полностью затопило, а по обоим направлениям образовались пробки.

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Новосибирск Коммунальная авария СГК Прорыв
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