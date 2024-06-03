Доходы для единого пособия посчитают по новыми правилам: кто лишится выплат

Единое пособие можно оформить на ребенка до 17 лет Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU











С 1 июня изменились правила, по которым учитываются алименты при расчете дохода семьи, нужного для назначения единого пособия на ребенка. Прежде при подаче заявления можно было указать любую сумму. Теперь будет считаться объем фактически поступивших средств.



Единое пособие объединяет выплаты на детей до 3 лет, пособие на детей от 3 до 7 лет, пособие на детей от 8 до 16 лет и пособие женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности. Размер пособия на детей колеблется от 50 до 100% детского прожиточного минимума, для беременных — от 50 до 100% прожиточного минимума трудоспособного населения. Базово назначают 50%, если вместе с пособием доход всё еще ниже ПМ на душу населения, то добавляют еще 25%, если и этого мало, то будут платить максималку. Пособие назначают с учетом комплексной оценки нуждаемости: доходов семьи, имущества, вкладов, занятости каждого из родителей (так называемое «правило нулевого дохода»).



Сумма при этом будет зависеть от того, как именно установлен размер алиментов. Если он определен судом, то предполагается, что родитель, с которым ребенок проживает, получает именно эту сумму. Ее и нужно будет указать в заявлении. Если алименты не платятся вторым родителем добровольно, а их взыскивают судебные приставы, то информацию о поступивших средствах можно не указывать. Соцфонд получит эти данные напрямую от ФССП.



Если алименты установлены не судом, а соглашением между родителями, то указывать сумму в заявлении нужно будет самостоятельно. Однако теперь появилось ограничение — базово считается, что в этом случае второй родитель платит хотя бы минималку, которую должен ребенку по закону. То есть 25% от минимального размера оплаты труда на одного ребенка, 33% — на двух детей, 50% — на трех и более детей.



При расчете будет учитываться региональный МРОТ, который по закону не может быть меньше, чем установленный на федеральном уровне — в 2024 году это 19 242 рубля. Соответственно, на одного ребенка минимальная сумма алиментов составит 4810 рублей 50 копеек, на двух детей — 6349 рублей 86 копеек, на трех и более — 9621 рубль.



Эту сумму будут учитывать, даже если фактически второй родитель переводит меньше. То есть если родитель, с которым проживает ребенок, не обращался в суд, то базово будет считаться, что второй родитель хотя бы по минимуму выполняет свои обязанности по содержанию ребенка. Даже если он при этом фактически не платит алименты или переводит меньшую сумму.



Соответственно, в доходах родителя, с которым проживает ребенок, будет учитываться эта минимальная сумма. Пособие назначают семьям с доходами ниже прожиточного минимума на человека — в среднем по России в 2024 году он составляет 15 453 рубля. Если на каждого человека в семье приходится меньше этой суммы в месяц (и соблюдены все прочие условия), пособие назначают, если больше — нет. Подробнее о том, как считается доход семьи при назначении пособия, мы рассказывали ранее.