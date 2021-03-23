«Система предпочла отчеты»: как год пандемии отразился на образовании. Монолог директора колледжа

Директор частного колледжа из Новосибирска подвел итоги пандемии ковида
Трудно поверить, но ровно год назад в Новосибирск пришел коронавирус и начался тот самый карантин «на пару недель». Все сферы вынужденно перестраивались под новую реальность. Особенно сильно пандемия изменила систему образования: десятки тысяч школьников и студентов перешли на дистанционку. Директор частного новосибирского колледжа Сергей Чернышов сделал несколько выводов об удаленке — 2020. Публикуем его авторскую колонку на эту тему.
23 марта 2020 года школы и колледжи Новосибирской области ушли на каникулы. Нам говорили, что это только на неделю, но в реальности оказалось, что с этих «недельных» каникул мы вернемся только через полгода, и весь оставшийся учебный год ученики и учителя проведут онлайн. А потом еще и осенью им устроят веселые игры с раздельными переменами, онлайном для одних классов и офлайном для других — в общем, никто не будет знать наверняка, что завтра объявят очередным спасением от коронавируса.
Накануне ничего не предвещало беды. Институты переподготовки учителей и центры информатизации образования получали свои сотни миллионов бюджетных рублей в год, кого-то чему-то учили и отчитывались, что все учителя поголовно владеют «информационно-коммуникационными технологиями». Школы и колледжи делились на «лучшие» — те, которые получают повышенное бюджетное финансирование, внимание властей и постоянные экскурсии для внешних гостей, и все остальные — те, которые день за днем просто функционировали. Дети ходили в школу и там чего-то изучали.
Всё изменилось в один день, когда всем сказали: «А теперь продолжаем учиться онлайн». Это случилось не за один день, как сейчас кажется. Если кто не помнит, то у наших школ и колледжей было 2–3 недели, чтобы подготовиться. В сущности, это была проверка системы всего лишь по двум параметрам: качество менеджмента и удобоваримое содержание образования.
Давайте начнем с качества. Многие сегодня говорят, что это был провальный год для образования — дескать, дети не учились, учителя каким-то там образом высылали задания, и всё это как-то дожило до конца учебного года. Я же убежден, что качество образования ничуть не изменилось.
Глухие двери школьных кабинетов стали стеклянными. И мы увидели в них тотально устаревшие знания, методики преподавания, скучающих детей и учителей, которые не знают, как же удержать внимание учеников в отсутствие обычного «дневник на стол». Станет ли кто-то спорить, что всего этого не было в офлайне? Нет, просто все мы вдруг увидели это прямо в своих квартирах, буквально онлайн — и ужаснулись.
Вторым критерием проверки системы было качество менеджмента. Требовалось быстро принимать решения, взаимодействовать с растерянными родителями, приводить в чувство учителей, идти на риски и брать ответственность на себя. Но оказалось, что как раз ни к чему такому большинство представителей системы не готово. А оно и не должно было быть готово, если все предыдущие годы от них требовалось только одно — правильно составленные отчеты и красивые слова об успехах городского (областного, сельского, школьного — любого) образования. Всё это время система воспитывала послушных, а потом вдруг стала спрашивать с них, как с эффективных. Естественно, ничего не вышло.
Институты повышения квалификации учителей и центры информатизации образования с их бюджетными миллионами и красивыми отчетами, как оказалось, надували мыльные пузыри и строили воздушные замки. «Хорошие» школы в основном оказались точно такими же, как и все остальные — с растерянными директорами и учителями. Доподлинно известно, что многие директора «хороших» школ в самом начале апреля просили региональный Минобр отменить всеобщую удаленку, ссылаясь на то, что их учителя просто не способны работать в таком режиме.
Но были и хорошие новости. Управленческий хаос первых недель вдруг вынес всем на вид совершенно выдающихся учителей и директоров, которые смогли всё быстро и эффективно организовать. Они стали появляться, на первый взгляд, в самых неожиданных местах и делать потрясающие вещи — придумывать на ходу новые методики, покупать оборудование, не бояться говорить с рассерженными родителями. Их были сотни и тысячи, и это на их плечах система выстояла. Наш региональный опрос учителей, который мы проводили в самом начале апреля, когда всё только начиналось, показал, что в новосибирской системе образования есть сотни людей, которые готовы менять ее изнутри — содержательно и организационно.
К сожалению, система этим шансом не воспользовалась. И это, пожалуй, самый горький урок года пандемии в образовании. У города и области был шанс взять этих новых лидеров и помочь им быстро изменить и содержание, и принципы управления в системе образования. Но вместо этого уже к концу апреля система предпочла вновь строчить бодрые отчеты о том, как всё у всех хорошо. А сегодня, через год, предпочитают и не вспоминать, что были какие-то новаторы, которые смогли сами создать островки благополучия в бушующем хаосе удаленки.
В сухом остатке: система испугалась, но быстро опомнилась. Все показали свое истинное лицо. И каждый получил верный критерий отбора будущих партнеров, сотрудников и мест для получения образования. Больше не нужно узнавать про средние баллы ЕГЭ, квалификацию учителей и смотреть на ремонты в классах. Достаточно просто узнать: а что вы делали, когда все перешли на удаленку?
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