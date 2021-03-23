«Система предпочла отчеты»: как год пандемии отразился на образовании. Монолог директора колледжа

Трудно поверить, но ровно год назад в Новосибирск пришел коронавирус и начался тот самый карантин «на пару недель». Все сферы вынужденно перестраивались под новую реальность. Особенно сильно пандемия изменила систему образования: десятки тысяч школьников и студентов перешли на дистанционку. Директор частного новосибирского колледжа Сергей Чернышов сделал несколько выводов об удаленке — 2020. Публикуем его авторскую колонку на эту тему.



23 марта 2020 года школы и колледжи Новосибирской области ушли на каникулы. Нам говорили, что это только на неделю, но в реальности оказалось, что с этих «недельных» каникул мы вернемся только через полгода, и весь оставшийся учебный год ученики и учителя проведут онлайн. А потом еще и осенью им устроят веселые игры с раздельными переменами, онлайном для одних классов и офлайном для других — в общем, никто не будет знать наверняка, что завтра объявят очередным спасением от коронавируса.