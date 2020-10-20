Дистанционку в Новосибирском техникуме железнодорожного транспорта продлили до ноября

В Новосибирском техникуме железнодорожного транспорта ввели дистант
Учащихся Новосибирского техникума железнодорожного транспорта на две недели перевели на дистанционное обучение. Как сообщили родители, это произошло ещё 15 октября. Предполагалось, что дети будут заниматься из дома до 26 октября, но сегодня всех оповестили о продлении дистанта до 2 ноября.
По словам родителей, решение принято из-за болеющих педагогов. Сами сотрудники техникума отказались обсуждать эту тему с корреспондентом НГС.
— Почти все студенты разъехались, остались только те, кто работает, — рассказали в общежитии техникума подтвердили.
Также на этой неделе на дистанционное обучение перевели учащихся французской школы.
По данным Минобра, в Новосибирской области ковид диагностировали у 121 учителя. На дистант перевели 314 классов, один лицей закрыт полностью.