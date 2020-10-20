Французская гимназия в Новосибирске перешла на дистанционное обучение

Гимназия № 16 «Французская» в Новосибирске объявила о переходе на дистанционный формат обучения.



— В целях снижения уровня заболеваемости учащихся и учителей гимназии и в целях профилактики возникновения групповых очагов гриппа и ОРВИ и эпидемиологических осложнений в гимназии приказывают организовать с 20 по 24 октября и с 2 по 3 ноября (включительно) образовательный процесс в 1–11-х классах в дистанционном формате, — говорится в приказе, подписанным директором Татьяной Севостьяновой.

На сайте гимназии также указано, что образовательный процесс будет организован дистанционно с использованием ресурсов региональной системы дистанционного обучения и других образовательных платформ.