Французская гимназия в Новосибирске перешла на дистанционное обучение

Гимназия № 16 «Французская» в Новосибирске объявила о переходе на дистанционный формат обучения.
— В целях снижения уровня заболеваемости учащихся и учителей гимназии и в целях профилактики возникновения групповых очагов гриппа и ОРВИ и эпидемиологических осложнений в гимназии приказывают организовать с 20 по 24 октября и с 2 по 3 ноября (включительно) образовательный процесс в 1–11-х классах в дистанционном формате, — говорится в приказе, подписанным директором Татьяной Севостьяновой.
На сайте гимназии также указано, что образовательный процесс будет организован дистанционно с использованием ресурсов региональной системы дистанционного обучения и других образовательных платформ.
О дистанционном формате обучения также говорится на сайте гимназии № 15 «Содружество». Руководство гимназии продлевает режим дистанционного обучения ученикам 5–11-х классов до 25 октября (включительно). А вот учеников 1–4-х классов переводят на дистанционку с 19 по 25 октября.
— В связи с большим количеством педагогов гимназии, находящихся на больничном, и большим количеством классов, закрытых на карантин по COVID-19 и ОРВИ, с целью недопущения распространения инфекционных заболеваний и обеспечения безопасных условий работы гимназии продлить режим дистанционного обучения в гимназии, — говорится в приказе, подписанным директором гимназии Еленой Станкевич.
Редакция НГС направила запрос в мэрию Новосибирска с вопросом о том, какие ещё школы города перешли на дистанционный режим работы.
Если вам известно, какие новосибирские школы частично или полностью перешли на дистанционное обучение, сообщите нам в редакцию.
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Сегодня, 20 октября, министр образования региона Сергей Федорчук рассказал, каких школьников в Новосибирской области ждет перевод на дистант. По его словам, массовое дистанционное обучение могут ввести, если эпидобстановка в регионе ухудшится.