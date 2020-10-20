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В школах Новосибирской области ковид нашли у 121 учителя

На удалённом обучении в регионе сейчас 314 классов, полностью закрыт только один лицей

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Из-за ковида на карантин отправили 314 классов

Из-за ковида на карантин отправили 314 классов

В Новосибирской области коронавирус в школах обнаружили у 435 человек — из них у 121 учителя, сообщил сегодня, 20 октября, на брифинге министр образования региона Сергей Федорчук.

— Полностью закрыт лицей № 2 в Красноозерском районе. На контроле в школах 435 заболевших коронавирусом — 314 детей и 121 учитель. При этом 314 классов находятся на удаленном обучении в 153 школах. Всего на контроле находится 207 школ, — рассказал министр.

Кроме того, из-за ОРВИ частично закрыта 31 школа и 62 детских сада. Заболевших ОРВИ примерно 1500 человек, добавил Сергей Федорчук.

При этом в Новосибирске полностью закрыли детский сад № 435 из-за шеф-повара, у которого обнаружили ковид. На карантине из-за ковида 38 групп в 30 детских садах.

В Новосибирской области сейчас в разгаре вторая волна коронавируса. Ежедневно статистика бьет рекорды. При этом постепенно на дистанционное обучение переводят не только классы в школах, но и вузы. Вчера стало известно, что Новосибирский государственный технический университет переводит студентов на смешанное обучение.

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