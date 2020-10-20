В школах Новосибирской области ковид нашли у 121 учителя

В Новосибирской области коронавирус в школах обнаружили у 435 человек — из них у 121 учителя, сообщил сегодня, 20 октября , на брифинге министр образования региона Сергей Федорчук.



— Полностью закрыт лицей № 2 в Красноозерском районе. На контроле в школах 435 заболевших коронавирусом — 314 детей и 121 учитель. При этом 314 классов находятся на удаленном обучении в 153 школах. Всего на контроле находится 207 школ, — рассказал министр.

Кроме того, из-за ОРВИ частично закрыта 31 школа и 62 детских сада. Заболевших ОРВИ примерно 1500 человек, добавил Сергей Федорчук.

