В школах Новосибирской области ковид нашли у 121 учителя

В Новосибирской области коронавирус в школах обнаружили у 435 человек — из них у 121 учителя, сообщил сегодня,
— Полностью закрыт лицей
Кроме того, из-за ОРВИ частично закрыта 31 школа и 62 детских сада. Заболевших ОРВИ примерно 1500 человек, добавил Сергей Федорчук.
При этом в Новосибирске полностью закрыли детский сад № 435 из-за шеф-повара, у которого обнаружили ковид. На карантине из-за ковида 38 групп в 30 детских садах.
В Новосибирской области сейчас в разгаре вторая волна коронавируса. Ежедневно статистика бьет рекорды. При этом постепенно на дистанционное обучение переводят не только классы в школах, но и вузы. Вчера стало известно, что Новосибирский государственный технический университет переводит студентов на смешанное обучение.