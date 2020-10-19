Рособрнадзор рассказал, как в 2021 году будут проходить ОГЭ и ЕГЭ

Выпускники вряд ли будут сдавать экзамены дистанционно в этом году. Об этом заявил на пресс-конференции в ТАСС глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Он отметил, что организовать удаленный контроль за выпускниками не позволяют технологии, поэтому в ведомстве не рассматривают такой вариант. Но окончательного решения по этому вопросу нет.



— Не думаю, что существующие технологии сегодня позволяют нам пойти на такой шаг. Тот шаг, который вынуждены были сделать этим летом, был продиктован объективной реальностью. Мы на этот шаг пошли вместе с Министерством просвещения. Нам навстречу пошли. Сейчас слишком рано загадывать, можно ли будет воспользоваться в этом году таким подходом, но опыт показал, что правительство и мы достаточно гибки в этом направлении и можем достаточно быстро принять такое решение, — рассказал Анзор Музаев.

