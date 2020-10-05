Каких учителей не хватает новосибирским школьникам: список от Министерства образования

Министерство образования Новосибирской области назвало специальности учителей, которых больше всего не хватает в регионе. При этом ситуация в Новосибирске по сравнению с сельскими территориями отличается.



— Дефицитные направления в НСО — учителя иностранных языков, русского языка и литературы, математики, — перечислила специальности заместитель министра образования Новосибирской области Мария Жафярова на пресс-конференции в ТАСС. — На территории Новосибирска больше требуются учителя начальных классов и существует серьезный дефицит по воспитателям детских садов. Это связано с демографической ситуацией. В сельских территориях фиксируется большая потребность в учителях-логопедах и дефектологах. По учителям-предметникам ситуация универсальна.