Каких учителей не хватает новосибирским школьникам: список от Министерства образования

В Новосибирске образовался дефицит учителей начальных классов
Министерство образования Новосибирской области назвало специальности учителей, которых больше всего не хватает в регионе. При этом ситуация в Новосибирске по сравнению с сельскими территориями отличается.
— Дефицитные направления в НСО — учителя иностранных языков, русского языка и литературы, математики, — перечислила специальности заместитель министра образования Новосибирской области Мария Жафярова на пресс-конференции в ТАСС. — На территории Новосибирска больше требуются учителя начальных классов и существует серьезный дефицит по воспитателям детских садов. Это связано с демографической ситуацией. В сельских территориях фиксируется большая потребность в учителях-логопедах и дефектологах. По учителям-предметникам ситуация универсальна.
В закрытии дефицита помогает, по словам специалиста, программа «Земский учитель». В этом году работать в село отправились 79 преподавателей. Минобру удалось привлечь и учителей из других регионов — Алтайского края, Бурятии, Кемеровской и Иркутской областей.
Также заместитель министра образования назвала и средний возраст учителя в НСО — 46 лет.
— С точки зрения профессионального развития 45 лет — это пик профессионализма, — объяснила Мария Жафярова.
В конце 2018 года НГС рассказывал историю врача-педиатра Марины Потаповой, работавшей в Новосибирске, которая оказалась в числе докторов, по программе «Земский доктор» переехавших в Мурманск за 2 миллиона рублей.