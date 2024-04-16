«Это наша чисто национальная забава, как холодец». Почему цены на гречку могут вырасти почти в два раза

Спрос на гречку никогда не снижается Источник: Антон Буценко / E1.RU











В последнее время цены на гречневую крупу в российских магазинах находятся на довольно низком уровне из-за рекордных урожаев гречихи в предыдущие годы. Однако то, что радует потребителей, вызывает беспокойство у производителей. Как сообщает Forbes, из-за перепроизводства гречихи и низкой маржинальности ее выращивания многие аграрии планируют существенно сократить посевные площади под эту культуру в текущем сезоне.



По прогнозам экспертов, уменьшение площади посевов гречихи приведет к заметному снижению валовых сборов и объемов производства крупы. В свою очередь, уменьшение предложения гречки на рынке может спровоцировать значительный рост цен — розничная стоимость крупы, по некоторым оценкам, способна подскочить с нынешних 85 рублей до 140 рублей за килограмм.



Насколько велики риски возникновения дефицита гречки из-за сокращения ее производства? Можно ли решить проблему перепроизводства за счет наращивания экспорта? С этими вопросами наши коллеги из MSK1.RU обратились к ведущим экспертам-экономистам.

Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











Возможен ли дефицит гречки?

Эксперты сходятся во мнении, что резкое сокращение посевных площадей под гречиху действительно может привести к дефициту этой крупы на российском рынке. Как отмечает директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович, любое уменьшение посевов неизбежно ведет к снижению сборов и нехватке продукции.



— Если нарушится равновесие спроса и предложения, то гречка поднимется в цене. Здесь должен вступать Минсельхоз и серьезно разговаривать с производителями. Они довольно часто говорят, мол, завтра подорожает это, завтра подорожает то, потому что у нас там раздуты издержки. Но, как правило, такие угрозы имеют целью добиться дополнительного субсидирования отрасли. В конце концов, гречку можно чем-то заменить, рынок не стоит на месте. Вместо гречки будут рис есть или еще что-то потреблять. Пока никакого дефицита или резкого заражения гречки я не вижу, — подчеркивает Остапкович.



По словам эксперта, примером того, как сокращение посевов приводит к резкому росту цен, может служить ситуация с сахаром пару лет назад. Тогда из-за уменьшения площадей посева сахарной свеклой на 15% сырье для сахарных заводов подорожало, что спровоцировало двукратное повышение розничных цен на сахар.

Аграрии планируют сократить площади посевов гречихи Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU











С коллегой согласен и заместитель директора Института «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов. Он обращает внимание, что прогнозируемое снижение сборов гречихи более чем на 20% неизбежно приведет к удорожанию крупы.



— Есть опасения, что это приведет к росту цен серьезному, до 140 рублей. В рыночной экономике нельзя заставить фермеров сохранять невыгодные им площади гречихи, — констатирует Миронов.



По мнению экономиста, государству стоит озаботиться мониторингом цен на гречку и в случае их резкого роста оказать поддержку малообеспеченным слоям населения, для которых подорожание этого базового продукта на 50–60 рублей станет весьма ощутимым. В качестве вариантов Миронов предлагает либо увеличение социальных пособий, либо введение продуктовых карточек для бедных, позволяющих покупать основные продукты по фиксированным ценам.



Почему вопрос перепроизводства не решается за счет увеличения экспорта?

Казалось бы, логичным выходом из ситуации затоваривания рынка гречневой крупой мог бы стать рост экспортных поставок. Однако, как объясняют эксперты, гречка является довольно специфическим продуктом, не имеющим высокого спроса за рубежом.



— Ее немногие страны употребляют. Это, как говорится, не яйца, не картошка, — отмечает Георгий Остапкович.



С ним соглашается Валерий Миронов, подчеркивая, что для большинства иностранцев гречка выглядит непривычно и несъедобно.

Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











— Дело в том, что иностранцев пугает наша гречка, они думают — что это за черная земляная крупа, мы не можем ее есть. Это наша чисто национальная забава, как холодец. Только немец поймет, что это такое, для остальных он противен. Или, например, лапки лягушек — их же французы не экспортируют к нам, потому что их никто не ест. То же самое и с гречкой — она никому особо не нужна на внешних рынках, — добавляет эксперт.



По мнению Миронова, теоретически можно было бы попытаться продвигать гречку за рубежом как диетический и полезный продукт, но на практике маркетинговые усилия по популяризации этой крупы среди иностранцев пока не предпринимались. В результате, в отличие от других сельхозтоваров вроде пшеницы, экспортный потенциал у гречки фактически отсутствует.

