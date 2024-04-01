Вычеты или обнуление? На какие налоговые преференции могут рассчитывать российские малоимущие после новой реформы

Бедным, может, и разрешат платить меньше, но сначала нужно будет доказать, что ты бедный Источник: Илья Бархатов / 74.RU











Налоговую систему в России наконец-то хотят сделать более справедливой. Богатые будут платить больший подоходный налог, а вот бедные... Тут-то и есть закавыка. Депутаты Госдумы, чиновники Минфина и даже эксперты пока не пришли к общему мнению: а что же делать с налогами малоимущих? MSK1.RU разбирается в этой проблеме.



Зато пенсионеры в России не бедные

В России сейчас НДФЛ по ставке 13% платят все, кто зарабатывает менее 5 миллионов рублей в год. Включая самых бедных. А по подсчетам Росстата, почти 4,5% населения (или около 700 тысяч человек) зарабатывает меньше 10 тысяч рублей в месяц.



А за официальной границей бедности в России (опять-таки, если верить Росстату) сейчас существует почти 10% населения. Это уже как население целой Белгородской или Тульской области.



Росстат составил в 2021 году портрет российской бедности: большинство малоимущих живут в малых городах и на селе, большинство — безработные мужчины и женщины, а также их дети-подростки.



А вот наименьшая доля бедных — среди пенсионеров. Ну это и понятно, государство устанавливает пенсию выше прожиточного минимума.



Основная дискуссия вокруг новой налоговой реформы сейчас как раз и связана с тем, кого именно освободить от уплаты НДФЛ. Вероятнее всего, речь будет идти не только о малоимущих, но и о многодетных семьях (по крайней мере, об этом говорил президент в послании Федеральному Собранию).



В настоящее время Минфин обсуждает установление нижней границы доходов, при которой налог может быть обнулен. Вероятнее всего, 30–50 тысяч рублей. В этом случае, конечно, наибольший социальный эффект будет в самых бедных регионах: уровень бедности наиболее высок в национальных республиках: более 30% — в Ингушетии и более 20% — в Калмыкии, Карачаево-Черкесии и Тыве.



Юрист адвокатского бюро «S&K Вертикаль» Елизавета Чернышова в беседе с MSK1.RU согласилась с тем, что введение прогрессивной системы налогообложения в первую очередь должно быть направлено на снижение налогового бремени для людей с низкими доходами.



— При этом потребности государства будут компенсированы с доходов более обеспеченных лиц. И уже сейчас можно наблюдать снижение НДС на ряд социально значимых товаров (например, детские товары), — говорит Чернышова. — Соответственно, допускается дальнейшая тенденция понижения НДС в значимых для государственной политики сферах.



Малоимущим придумают налоговые вычеты

Председатель Общероссийского профсоюза медиаторов и заместитель руководителя Федерального центра медиации Владимир Кузнецов, вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству в беседе с MSK1.RU апеллирует к мировому опыту. В любой стране прогрессивная шкала налогообложения становится наиболее затруднительной не для граждан, имеющих сверхдоходы, а для тех, у кого доходы находятся на среднем уровне. Ну и, естественно, реформа будет неоконченной без введения налоговых послаблений для малоимущих.



— Для эффективной реализации прогрессивного налогообложения необходимо кроме изменения самих ставок, в зависимости от уровня дохода, предусмотреть также дополнительные налоговые вычеты и иные налоговые льготы для граждан с низким и средним доходом, — говорит Кузнецов. — Важно понимать, что существенное увеличение разброса прогрессии налогообложения может негативно сказаться на экономике страны, как показывает опыт применения в России прогрессивной шкалы в период с 1992 по 2000 годы, когда ставка налога могла доходить до 30%. Повышение ставки может быть целесообразно не более чем до 20% и только для настоящих сверхдоходов (примерно от 20 миллионов рублей в год).



Налоговый юрист Александр Хаминский, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области также уверен, что налоговые преференции для экономически незащищенных слоев не заставят себя ждать. Однако это не обязательно может быть снижение НДФЛ, есть и другой инструмент — налоговые вычеты.



— Сегодня налоговые вычеты при оплате лечения и обучения позволяют экономить не более 1–2 тысяч рублей в месяц, что практически никак не отражается на реальном доходе семьи, — констатирует Хаминский. — Ожидается, что будут введены такие налоговые вычеты и иные льготы, которые явно будут стимулировать повышение рождаемости, получение конкурентного образования, приобретение жилья и переезд работников дефицитных профессий в сельскую местность.



Хаминский также задается вопросом: почему сегодня в России Налоговый кодекс допускает различные ставки налогов для разных категорий физлиц — это работники, получающие заработную плату, граждане, реализующие собственное имущество, акционеры, получающие дивиденды, индивидуальные предприниматели, применяющие УСН.



— Ведь при таких обстоятельствах гражданин может легко выбирать более комфортный режим и на законных основаниях извлекать неосновательную налоговую выгоду, — отмечает эксперт. — Но если законодатель на данном этапе сочтет преждевременным уравнивание перечисленных категорий, то прогрессивная шкала должна быть введена для всех без исключения — от работников до предпринимателей.



Старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова в беседе с MSK1.RU говорит, что снижение планки НДФЛ для малоимущих было бы справедливым и логичным.

