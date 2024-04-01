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Экономика Кризис-2024 эксперт Вычеты или обнуление? На какие налоговые преференции могут рассчитывать российские малоимущие после новой реформы

Вычеты или обнуление? На какие налоговые преференции могут рассчитывать российские малоимущие после новой реформы

Пенсионеры могут гордиться: они к их числу не относятся

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Бедным, может, и разрешат платить меньше, но сначала нужно будет доказать, что ты бедный

Налоговую систему в России наконец-то хотят сделать более справедливой. Богатые будут платить больший подоходный налог, а вот бедные... Тут-то и есть закавыка. Депутаты Госдумы, чиновники Минфина и даже эксперты пока не пришли к общему мнению: а что же делать с налогами малоимущих? MSK1.RU разбирается в этой проблеме.

Зато пенсионеры в России не бедные

В России сейчас НДФЛ по ставке 13% платят все, кто зарабатывает менее 5 миллионов рублей в год. Включая самых бедных. А по подсчетам Росстата, почти 4,5% населения (или около 700 тысяч человек) зарабатывает меньше 10 тысяч рублей в месяц.

А за официальной границей бедности в России (опять-таки, если верить Росстату) сейчас существует почти 10% населения. Это уже как население целой Белгородской или Тульской области.

Росстат составил в 2021 году портрет российской бедности: большинство малоимущих живут в малых городах и на селе, большинство — безработные мужчины и женщины, а также их дети-подростки.

А вот наименьшая доля бедных — среди пенсионеров. Ну это и понятно, государство устанавливает пенсию выше прожиточного минимума.

Основная дискуссия вокруг новой налоговой реформы сейчас как раз и связана с тем, кого именно освободить от уплаты НДФЛ. Вероятнее всего, речь будет идти не только о малоимущих, но и о многодетных семьях (по крайней мере, об этом говорил президент в послании Федеральному Собранию).

В настоящее время Минфин обсуждает установление нижней границы доходов, при которой налог может быть обнулен. Вероятнее всего, 30–50 тысяч рублей. В этом случае, конечно, наибольший социальный эффект будет в самых бедных регионах: уровень бедности наиболее высок в национальных республиках: более 30% — в Ингушетии и более 20% — в Калмыкии, Карачаево-Черкесии и Тыве.

Юрист адвокатского бюро «S&K Вертикаль» Елизавета Чернышова в беседе с MSK1.RU согласилась с тем, что введение прогрессивной системы налогообложения в первую очередь должно быть направлено на снижение налогового бремени для людей с низкими доходами.

— При этом потребности государства будут компенсированы с доходов более обеспеченных лиц. И уже сейчас можно наблюдать снижение НДС на ряд социально значимых товаров (например, детские товары), — говорит Чернышова. — Соответственно, допускается дальнейшая тенденция понижения НДС в значимых для государственной политики сферах.

Малоимущим придумают налоговые вычеты

Председатель Общероссийского профсоюза медиаторов и заместитель руководителя Федерального центра медиации Владимир Кузнецов, вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству в беседе с MSK1.RU апеллирует к мировому опыту. В любой стране прогрессивная шкала налогообложения становится наиболее затруднительной не для граждан, имеющих сверхдоходы, а для тех, у кого доходы находятся на среднем уровне. Ну и, естественно, реформа будет неоконченной без введения налоговых послаблений для малоимущих.

— Для эффективной реализации прогрессивного налогообложения необходимо кроме изменения самих ставок, в зависимости от уровня дохода, предусмотреть также дополнительные налоговые вычеты и иные налоговые льготы для граждан с низким и средним доходом, — говорит Кузнецов. — Важно понимать, что существенное увеличение разброса прогрессии налогообложения может негативно сказаться на экономике страны, как показывает опыт применения в России прогрессивной шкалы в период с 1992 по 2000 годы, когда ставка налога могла доходить до 30%. Повышение ставки может быть целесообразно не более чем до 20% и только для настоящих сверхдоходов (примерно от 20 миллионов рублей в год).

Налоговый юрист Александр Хаминский, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области также уверен, что налоговые преференции для экономически незащищенных слоев не заставят себя ждать. Однако это не обязательно может быть снижение НДФЛ, есть и другой инструмент — налоговые вычеты.

— Сегодня налоговые вычеты при оплате лечения и обучения позволяют экономить не более 1–2 тысяч рублей в месяц, что практически никак не отражается на реальном доходе семьи, — констатирует Хаминский. — Ожидается, что будут введены такие налоговые вычеты и иные льготы, которые явно будут стимулировать повышение рождаемости, получение конкурентного образования, приобретение жилья и переезд работников дефицитных профессий в сельскую местность.

Хаминский также задается вопросом: почему сегодня в России Налоговый кодекс допускает различные ставки налогов для разных категорий физлиц — это работники, получающие заработную плату, граждане, реализующие собственное имущество, акционеры, получающие дивиденды, индивидуальные предприниматели, применяющие УСН.

— Ведь при таких обстоятельствах гражданин может легко выбирать более комфортный режим и на законных основаниях извлекать неосновательную налоговую выгоду, — отмечает эксперт. — Но если законодатель на данном этапе сочтет преждевременным уравнивание перечисленных категорий, то прогрессивная шкала должна быть введена для всех без исключения — от работников до предпринимателей.

Старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова в беседе с MSK1.RU говорит, что снижение планки НДФЛ для малоимущих было бы справедливым и логичным.

— Но я не думаю, что она будет менее 10%. При этом, скорее всего, потребуется подтверждать статус малоимущего, так как это действует сейчас с назначением детских пособий, — отмечает Гусятникова. — То есть, как только доход гражданина переходит установленную сейчас планку и составляет более одного прожиточного минимума на члена семьи, для него начнет действовать ставка в 13%. При этом логично, что будет действовать имущественный ценз. Так, для подтверждения статуса малоимущей семья не должна иметь больше одной квартиры, дома, дачи, автомобиля — так, как это действует сейчас.

До этого мы рассказывали, кто напоит Россию молоком и кому достанется Danone. А еще — про новую налоговую реформу, какой курс рубля нас ждет после выборов и почему растут цены на продукты.

ПО ТЕМЕ
Налоги Налоговая реформа Малоимущие Пенсионеры Прогрессивная шкала налогов
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