Овощи дорожают, мясо дешевеет: как изменились цены на продукты в Новосибирской области

Уровень продовольственной инфляции в Новосибирской области в январе 2024 года составил 0,5%. Информацию об этом опубликовал Новосибирскстат.
Сообщается, что в первый месяц 2024 года цены на фрукты и овощи выросли на 4,6%, в то же время мясо и продукция из него подешевели на 0,8%.
Среди овощей сильнее всего выросли цены на капусту — на 15,6%, огурцы подорожали на 10,2%, ячмень — на 3,7%, цены на яйца выросли на 0,1%. Сильнее всего подешевел репчатый лук — сразу на 25%, отмечается снижение цен на живую сельскохозяйственную птицу — на 3,6%.
Ранее НГС писал, что в январе этого года сильнее всего в регионе подорожали огурцы, а охладжденные и мороженные куры стали дешлевле.
С этого года в Новосибирской области тарифы на капитальный ремонт. Теперь сибирякам нужно платить за него больше, чем жителям Московской области. С чем это связано и почему собираемых средств может быть недостаточно, выясняла журналист НГС.