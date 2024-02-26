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Овощи дорожают, мясо дешевеет: как изменились цены на продукты в Новосибирской области

Продовольственная инфляция составила 0,5%

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Репчатый лук подешевел на 25%

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Уровень продовольственной инфляции в Новосибирской области в январе 2024 года составил 0,5%. Информацию об этом опубликовал Новосибирскстат.

Сообщается, что в первый месяц 2024 года цены на фрукты и овощи выросли на 4,6%, в то же время мясо и продукция из него подешевели на 0,8%.

Среди овощей сильнее всего выросли цены на капусту — на 15,6%, огурцы подорожали на 10,2%, ячмень — на 3,7%, цены на яйца выросли на 0,1%. Сильнее всего подешевел репчатый лук — сразу на 25%, отмечается снижение цен на живую сельскохозяйственную птицу — на 3,6%.

Ранее НГС писал, что в январе этого года сильнее всего в регионе подорожали огурцы, а охладжденные и мороженные куры стали дешлевле.

С этого года в Новосибирской области тарифы на капитальный ремонт. Теперь сибирякам нужно платить за него больше, чем жителям Московской области. С чем это связано и почему собираемых средств может быть недостаточно, выясняла журналист НГС.

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