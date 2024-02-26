Овощи дорожают, мясо дешевеет: как изменились цены на продукты в Новосибирской области

Уровень продовольственной инфляции в Новосибирской области в январе 2024 года составил 0,5%. Информацию об этом опубликовал Новосибирскстат.



Сообщается, что в первый месяц 2024 года цены на фрукты и овощи выросли на 4,6%, в то же время мясо и продукция из него подешевели на 0,8%.

