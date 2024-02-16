Огурцы, креветки, капремонт — смотрим, что сильнее всего подорожало в Новосибирске

Новосибирскстат назвал самые подорожавшие товары и услуги в регионе в Новосибирской области в январе 2024 года. Рост цен за месяц составил 1%.
По данным статистиков, в целом продукты в январе 2024 года подорожали на 1,6%, непродовольственные товары выросли в цене на 0,2%, услуги подорожали на 1,4%.
Среди еды максимальный рост цен зафиксирован на огурцы — на 17,7%, белокочанная капуста выросла в стоимости на 14,2%, креветки — на 11,7%, груши — на 10,8%, свежие помидоры — на 8,8%. В то же время подешевели апельсины — на 4,5%, рыбные консервы на 4%.
— Стали дешевле: охлажденные и мороженые куры — на 4,6%, кулинарные изделия из птицы — на 3,3%, пельмени, манты, равиоли — на 2,9%, бескостная свинина — на 1,8%, куриные окорочка — на 1,6%, — также рассказали статистики.
Среди алкогольных напитков подорожало пиво — на 5,3%, вместе с тем подешевело отечественное игристое вино — на половину процента.
Среди непродовольственных товаров максимальный рост цен отмечен на микроволновые печи — на 10,3%, смартфоны прибавили в стоимости 4,2%, дешевле стали пылесосы — на 3,3%.
Подешевела некоторая одежда. Так женская юбка снизилась в цене на 11,7%, брюки подешевели на 11%, одновременно с этим детские джинсы подорожали на 13%.
В сфере услуг подорожали турпутевки. Так цены на туры в некоторые страны Юго-Восточной Азии подросли на 9,6%, экскурсионные туры по России выросли в цене на 5,5%. Одновременно с этим поездки в страны Закавказья стали доступнее на 12,7%.
Выросли взносы на капитальный ремонт — на 23,9%, поездки в электричках подорожали на 15%, а путешествия в купе поезда стали дороже на 12,8%. Вместе с тем полет на самолете стал для новосибирцев дешевле на 10,1%.
В начале февраля статистики опубликовали данные о росте цен на мясо курицы. В то же время куриные яйца неожиданно подешевели.