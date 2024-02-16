Огурцы, креветки, капремонт — смотрим, что сильнее всего подорожало в Новосибирске

Новосибирскстат назвал самые подорожавшие товары и услуги в регионе в Новосибирской области в январе 2024 года. Рост цен за месяц составил 1%.



По данным статистиков, в целом продукты в январе 2024 года подорожали на 1,6%, непродовольственные товары выросли в цене на 0,2%, услуги подорожали на 1,4%.

