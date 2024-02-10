Куриное мясо подорожало в Новосибирской области

В Новосибирской области подорожал один килограмм мяса курицы, сейчас цена составляет 232 рубля. В конце января средняя цена была 229,06 рубля. Такие данные приводит Новосибирскстат.
При этом в регионе снизились цены на куриные яйца. Средняя цена на них — 133,29 рубля на 5 февраля. 15 января средняя цена составляла 136 рублей.
За неделю, с 29 января по 5 февраля, средняя цена также выросла на вареную колбасу — с 440,85 рублей до 450,65 рублей за килограмм, на чай черный байховый — с 1175,5 до 1244,55 рублей за килограмм. Сыры в среднем стоят 729,58 рубля, 29 января их стоимость была 781,48 рубля. Пшеничная мука подорожала незначительно, с 47,62 рубля до 47,73 рубля.
Некоторые продукты при этом стали дешевле. Цены на печенье уменьшились с 251,73 рублей до 246,64 рубля, на и помидоры — с 265,47 рубля до 254,64 рубля.
Банк России в февральском выпуске доклада «Региональная экономика» назвал новую причину резкого роста цен на яйца. Среди прочего оказалось, что продукт стал активно закупаться фармконцернами.