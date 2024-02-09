Резко потребовались для вакцин: названа еще одна причиа «яичного кризиса»

— Давление на рынок оказывает возросший спрос на инкубационные яйца со стороны фармацевтических компаний. Яйца являются сырьем при производстве вакцин от кори, паротита, краснухи и гриппа, — говорится в докладе. — Снижение предложения вакцин из-за ухода европейских и американских фармпредприятий с российского рынка потребовало экстренного наращивания отечественных мощностей по их производству, что повлекло за собой рост спроса на яйца.