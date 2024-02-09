Резко потребовались для вакцин: названа еще одна причиа «яичного кризиса»

Банк России в февральском выпуске доклада «Региональная экономика» назвал новую причину резкого роста цен на яйца. Среди прочего оказалось, что продукт стал активно закупаться фармконцернами, которым нужно больше сырья для вакцин.
— Давление на рынок оказывает возросший спрос на инкубационные яйца со стороны фармацевтических компаний. Яйца являются сырьем при производстве вакцин от кори, паротита, краснухи и гриппа, — говорится в докладе. — Снижение предложения вакцин из-за ухода европейских и американских фармпредприятий с российского рынка потребовало экстренного наращивания отечественных мощностей по их производству, что повлекло за собой рост спроса на яйца.
В том же документе говорится, что на производство медицинских препаратов требуется до 120 миллионов куриных яиц в год. Это примерно 0,3% всей продукции.
При этом, по данным Росстата, к декабрю 2023 года цены на яйца выросли 61,4%.
Другие причины роста цен на яйца, согласно докладу: снижение импорта инкубационных яиц (по различным оценкам, они сократились за год примерно на треть), вспышки птичьего гриппа в ряде регионов (они вынудили уничтожить около 2,5 млн куриц и приостановить работу крупных фабрик, некоторые из которых до сих пор не вернулись к работе), осеннее ослабление рубля (привело к подорожанию кормовых добавок, на 75–85% состоящих из импортных компонентов), нехватка персонала на птицефабриках и проблемы с логистикой.
— Предприятия Алтайского края сообщили, что продукция, закупленная в регионе с середины III квартала 2023 года по долгосрочным контрактам, перераспределялась по другим регионам, в том числе Центральной России. В Чувашии отмечалось снижение производства яиц из-за банкротства одной из птицефабрик. В результате яйца подорожали как в региональных, так и в федеральных сетях, — пишут эксперты ЦБ.
Всего Центробанк оценил «яичный» вклад в годовую инфляцию как 0,3 процентного пункта из 4%.
В конце декабря прошлого года Минсельхоз Новосибирской области заключил соглашение с новосибирскими птицефабриками о добровольном сдерживании цен на куриные яйца. Тогда же из-за роста цен на яйца прокуратура Новосибирской области начала проверку. В январе цены на яйца начали снижаться — в среднем за месяц они опустились на 1,9% по сравнению с декабрьскими. На прошлой неделе на окраине Омска была найдена свалка испортившихся куриных яиц и Роспотребнадзор искал того, кто их выбросил.