«Яйца не любят, чтобы их возили далеко и долго». Экономисты объяснили, почему «птичий» импорт так и не появился на прилавках

В начале 2024 года российский рынок столкнулся с интересным явлением: несмотря на обнуление пошлин на импорт куриных яиц и начало поставок продукции из Белоруссии, Азербайджана и Турции, российские потребители так и не увидели этих яиц на полках магазинов. Всего в страну с начала года было поставлено более 78 миллионов штук куриных яиц. Однако, как сообщают «Известия», большую их часть направили на переработку. Кроме того, властям так и не удалось добиться существенного снижения цен на этот продукт.
Чтобы понять, почему предпринятые правительством меры не принесли желаемого эффекта, мы обратились к экономистам. Рассказываем, с чем это связано и к чему стоит готовиться россиянам.
Слишком малые объемы импорта?
Несмотря на кажущуюся значительность объемов импорта, его доля в масштабах страны невелика, считает ведущий научный сотрудник лаборатории анализа и прогноза экономических процессов центра фундаментальных исследований НИУ ВШЭ Владимир Сальников. Он утверждает, что импортные яйца не смогли существенно повлиять на рынок, и их присутствие едва ли ощутимо в сравнении с годовым потреблением.
— Это, конечно, по большому счету — капля в море. Доля импорта составляет чуть более 0,1% от годового потребления в целом в стране, — объяснил специалист в разговоре с MSK1.RU. — Однако мера может возыметь психологический эффект и успокоить население. В этом ничего предосудительного нет, потому что у нас возник ажиотажный спрос [на яйца]. Он любой товар может привести к временному дефициту.
Подобного мнения придерживается и директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Эксперт подчеркнул, что на фоне общего потребления яиц в стране объём импорта крайне незначителен.
— Это цифра, которую даже через микроскоп не видно. Потребление у россиян составляет порядка 42–43 миллиарда яиц в год, — отметил он.
Зачем импортные яйца отправили на переработку
Экономист Василий Колташов полагает, что причиной отправки продуктов на переработку могут быть особенности логистики и складирования яиц. Эксперт отметил, что яйца не подходят для длительного хранения и транспортировки на большие расстояния, поэтому их проще и выгоднее сразу направлять на предприятия.
— Яйца не любят, чтобы их возили очень далеко и долго. Они могут где-то и в таком охлажденном виде находиться, и их по этой логике выгоднее сразу пускать в переработку, — рассказал экономист. — В континентальную Россию возить яйца из Турции и Азербайджана дорого и долго. Поэтому их выгоднее пускать на переработку.
Экономист Георгий Остапкович считает, что импортные яйца могли отправить на переработку для того, чтобы помочь предприятиям пищевой промышленности наладить производство.
— Они тоже ощущают недостаток. Хотя особого значения то, как именно их использовали, не имеет. Если бы они отдали яйца на потребление населению, значит, страдали бы мучные товары, а так, может быть, мучники что-нибудь получат и какие-то свои дыры закроют, — уточнил эксперт.
Почему цены выросли?
Экономист Василий Колташов связывает такой скачок цен с макроэкономическими факторами. Эксперт отметил, что ослабление национальной валюты и снижение покупательной способности граждан создало почву для беспрецедентного удорожания яиц.
— Куриные яйца у нас дорожали не случайно, а из-за девальвации рубля в 2023 году. Реальные доходы в большой массе населения уменьшились, — заявил он. — Покупательная способность зарабатываемых денег упала, и спрос сконцентрировался на куриных яйцах и курином мясе, возникла спекулятивная активность.
Георгий Остапкович также указал на фактор увеличившегося спроса: по его словам, люди стали чаще покупать яйца, потому что другие источники белка перед этим значительно подскочили в цене.
— Яйца — это один из самых дешевых белковых товаров, причем хороший белок. Когда повышается стоимость мяса, стоимость рыбы, люди, особенно низкодоходное население, начинают искать альтернативу, чтобы по своим средствам купить хороший белковый продукт, — рассказал экономист.
Кроме того, Остапкович отметил, что производство яиц сильно завязано на импорте.
— Птицефабрики вынуждены поднимать цены, потому что у них в производстве используется немалая доля импортной составляющей: начиная с оборудования и заканчивая самими курами. Производители покупают яйца кур в Голландии и Германии, — объяснил он. — Это так называемые кросс-куры: курицы-мамы и курицы-бабушки, которые дают потомство цыплят и кур с высокой продуктивностью. Они значительно продуктивнее, чем отечественные куры. Надо снижать эту импортную составляющую и постепенно выходить на более высокую рентабельность.
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