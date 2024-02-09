«Яйца не любят, чтобы их возили далеко и долго». Экономисты объяснили, почему «птичий» импорт так и не появился на прилавках

Чтобы понять, почему предпринятые правительством меры не принесли желаемого эффекта, мы обратились к экономистам. Рассказываем, с чем это связано и к чему стоит готовиться россиянам.



Слишком малые объемы импорта?

Несмотря на кажущуюся значительность объемов импорта, его доля в масштабах страны невелика, считает ведущий научный сотрудник лаборатории анализа и прогноза экономических процессов центра фундаментальных исследований НИУ ВШЭ Владимир Сальников. Он утверждает, что импортные яйца не смогли существенно повлиять на рынок, и их присутствие едва ли ощутимо в сравнении с годовым потреблением.

