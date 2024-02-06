«Видимо, их пытались сжечь»: на окраине Омска нашли свалку куриных яиц — видео с залежами испорченных продуктов

На окраине Омска обнаружилась свалка с большим количеством выброшенных яиц. Видео с места разошлось по городским пабликам. Автор записи утверждал, что наткнулся на свалку в поселке Чкаловском. В мэрии заинтересовались инцидентом и просили указать координаты местности.
В региональном Россельхознадзоре корреспонденту NGS55.RU рассказали подробности этой истории. Свалка с выброшенными яйцами действительно есть: ориентировочно она находится по адресу улица 3-я Молодежная, 18/5 — за зданием компании «ОмскСайдингИнвест». Специалисты регионального Управления ветеринарии провели выездное обследование и взяли пробы яиц на предмет инфекций и болезней.
— Эти яйца находятся в состоянии полураспада. Явно несвежие, со следами тления. Их, видимо, пытались сжечь, но недожгли. Состояние яиц далеко не пригодно к употреблению. Мы (специалисты Россельхознадзора. —
Ведомство самостоятельно не занимается утилизацией отходов, оно ищет нарушителя. Однако если он не найдется, то утилизацией яиц, вероятно, займется владелец территории, на которой нашли отходы.
С конца прошлого года цены на яйца начали резко расти, в конце января в Новосибирской области отмечался спад.