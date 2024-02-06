«Видимо, их пытались сжечь»: на окраине Омска нашли свалку куриных яиц — видео с залежами испорченных продуктов

— Эти яйца находятся в состоянии полураспада. Явно несвежие, со следами тления. Их, видимо, пытались сжечь, но недожгли. Состояние яиц далеко не пригодно к употреблению. Мы (специалисты Россельхознадзора. — Прим. ред. ) выезжали на место по факту недолжной утилизации. Сейчас проводятся процессуальные действия. Пытаемся установить, кто складировал, но это мы делаем при помощи правоохранительных органов. Написали обращения в полицию, прокуратуру, администрацию, — сообщили корреспонденту NGS55.RU в региональном Россельхознадзоре.