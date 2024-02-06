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«Видимо, их пытались сжечь»: на окраине Омска нашли свалку куриных яиц — видео с залежами испорченных продуктов

Поиском нарушителя занимаются силовики

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Пока неизвестно, кто выбросил яйца

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На окраине Омска обнаружилась свалка с большим количеством выброшенных яиц. Видео с места разошлось по городским пабликам. Автор записи утверждал, что наткнулся на свалку в поселке Чкаловском. В мэрии заинтересовались инцидентом и просили указать координаты местности.

В региональном Россельхознадзоре корреспонденту NGS55.RU рассказали подробности этой истории. Свалка с выброшенными яйцами действительно есть: ориентировочно она находится по адресу улица 3-я Молодежная, 18/5 — за зданием компании «ОмскСайдингИнвест». Специалисты регионального Управления ветеринарии провели выездное обследование и взяли пробы яиц на предмет инфекций и болезней.

— Эти яйца находятся в состоянии полураспада. Явно несвежие, со следами тления. Их, видимо, пытались сжечь, но недожгли. Состояние яиц далеко не пригодно к употреблению. Мы (специалисты Россельхознадзора. — Прим. ред.) выезжали на место по факту недолжной утилизации. Сейчас проводятся процессуальные действия. Пытаемся установить, кто складировал, но это мы делаем при помощи правоохранительных органов. Написали обращения в полицию, прокуратуру, администрацию, — сообщили корреспонденту NGS55.RU в региональном Россельхознадзоре.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Автор видео сокрушается, что яйца стоили по 200 рублей за десяток и пошли на свалку

Видео: «Голос Омска» / omskgolos / Vk.com

Ведомство самостоятельно не занимается утилизацией отходов, оно ищет нарушителя. Однако если он не найдется, то утилизацией яиц, вероятно, займется владелец территории, на которой нашли отходы.

С конца прошлого года цены на яйца начали резко расти, в конце января в Новосибирской области отмечался спад.

СвалкаЯйцаПолицияРоссельхознадзор
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