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Вернулись к цифрам декабря: в Новосибирской области вторую неделю дешевеют куриные яйца

Десяток в среднем стоит 136,56 рубля

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Год назад десяток яиц в среднем стоил 79,39 рубля

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В Новосибирской области цены на десяток куриных яйца опустились до 136,56 рубля в среднем. Новосибирстат показал такую статистику за 22 января. По сравнению с прошлой неделей цена опустилась на 5 рублей — на 15 января стоимость была 141,16 рубля за десяток.

Как сообщает Новосибирскстат, средняя цена 136 рублей за десяток — это такая же цена, которая была 25 декабря. В начале 2024 года, 9 января, средняя стоимость была 142,8 рубля.

Резкое повышение цен за десяток куриных яиц в Новосибирской области была осенью 2023 года. 27 ноября в среднем яйца стоили 109,94 рубля.

В конце декабря прошлого года Минсельхоз Новосибирской области заключил соглашение с новосибирскими птицефабриками о добровольном сдерживании цен на куриные яйца. Тогда же из-за роста цен на яйца прокуратура Новосибирской области начала проверку.

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