Вернулись к цифрам декабря: в Новосибирской области вторую неделю дешевеют куриные яйца

В Новосибирской области цены на десяток куриных яйца опустились до
Как сообщает Новосибирскстат, средняя цена 136 рублей за десяток — это такая же цена, которая была 25 декабря. В начале
Резкое повышение цен за десяток куриных яиц в Новосибирской области была осенью
В конце декабря прошлого года Минсельхоз Новосибирской области заключил соглашение с новосибирскими птицефабриками о добровольном сдерживании цен на куриные яйца. Тогда же из-за роста цен на яйца прокуратура Новосибирской области начала проверку.