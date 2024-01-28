«Человек не потянет такие цены»: России грозит дефицит овощей из-за нехватки импортных семян на юге страны

— На текущую дату аграрии уже на 36% обеспечены семенами лука для позднего высева и на 32% — семенами моркови. Темпы заготовки высокие: за неделю — рост более чем в 1,5 раза . При этом важно отметить, что отставаний нет, этот объем соответствует уровню прошлых лет на аналогичную дату, — уверяют чиновники.

«Крупного производства своих семян у нас никогда не было»

Овощеводы из Волгоградской области признаются, что догадывались о возможном дефиците посевного материала. Фермер из Волжского Сергей Ким рассказал, с чем связана нужда региона в зарубежной селекции.



— Я сам выращиваю и знаю, что есть проблемы с луком, морковью. С их семенами у нас проблемы, — поделился предприниматель из Волжского. — Потому что, в основном, все семена импортного производства, их ввоз на территорию России очень затруднен, поэтому сейчас с ними большие проблемы. И я использую зарубежные, потому что, честно вам скажу, что, по сути, так называемой селекции российского производства просто нет. Выйти из ситуации можно, разве что выращивая семена самостоятельно, делая свои селекции. Это довольно-таки реально, просто никто этим не занимался. Легче же было купить импортные семена хорошего качества, высокой урожайности.

