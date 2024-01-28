«Человек не потянет такие цены»: России грозит дефицит овощей из-за нехватки импортных семян на юге страны

Не успела страна отойти от астрономических цен на яйца, как на продовольственном рынке России назревает еще более серьезная угроза — по мнению экспертов, нам грозят ощутимый дефицит и взлет стоимости самых востребованных овощей. И дело не в картельном сговоре или прогрессирующей инфляции — на юге страны возникли большие проблемы с семенами лука, моркови и томатов, о чем, к слову, не боятся прямо заявлять даже местные власти. Подробности — в материале наших коллег из V1.RU.
Почти все семена завозят из-за рубежа
Ни для кого не секрет, что юг России кормит практически всю страну результатами труда cельхозтоваропроизводителей. Астраханская область, к примеру, занимает первое место по выращиванию овощей в России. Волгоградская область — первое место по выращиванию лука, моркови и горчицы, второе место — по промышленному производству овощей открытого грунта и третье — по подсолнечнику и бахчевым культурам.
Как ни удивительно, вместе с гордостью отчитывающихся об этом чиновников растут и реальные успехи регионов: по предварительным данным Росстата на
Но вот на пути к безмятежному процветанию отрасли, радости потребителей и похвале от начальства за высокие показатели чиновников встал старый враг, хуже которого, если верить телевизору, нет ничего. И имя ему — Запад.
По данным РБК, о нехватке импортных семян заявили представители регионов на совещании у директора департамента растениеводства Романа Некрасова в Минсельхозе. Астраханская область обеспечена семенами овощей на 70%, а в Волгоградской области посевного материала моркови и лука — лишь 20%.
— Заявки на поставки были направлены во Францию и Венгрию, но реакции на них не последовало, а логистические цепочки поставок не выстроены, — уточняет агентство.
Упоминаются также и проблемы на крупнейшем предприятии по производству томатов и томатной пасты — АПК «Астраханский». В ходе диалога с журналистами это признал и директор организации. Главной причиной он назвал запрет Россельхознадзора на ввоз голландского посадочного материала якобы из-за систематического выявления в нем карантинных объектов.
После этого администрация Астраханской области в ряде других СМИ решительно опровергла нехватку семян. Мы попытались уточнить ситуацию в АПК «Астраханский», однако там отказались от общения по телефону, а в ответ на письменный запрос сообщили, что не будут ничего комментировать.
В Волгоградской области сельское хозяйство курирует вице-губернатор Василий Иванов. В ходе телефонного диалога с журналистами он был краток, но ощутимо расстроен.
— Вам лучше обратиться в комитет сельского хозяйства, — сообщил Василий Иванов. — Тем более что они такую историю доносили, в принципе.
В областном комитете сельского хозяйства уверяют, что запас семян для раннего высева в регионе составляет 100%. В то же время признают: с поздними культурами всё несколько хуже.
— На текущую дату аграрии уже на 36% обеспечены семенами лука для позднего высева и на 32% — семенами моркови. Темпы заготовки высокие: за неделю — рост более чем в
«Крупного производства своих семян у нас никогда не было»
Овощеводы из Волгоградской области признаются, что догадывались о возможном дефиците посевного материала. Фермер из Волжского Сергей Ким рассказал, с чем связана нужда региона в зарубежной селекции.
— Я сам выращиваю и знаю, что есть проблемы с луком, морковью. С их семенами у нас проблемы, — поделился предприниматель из Волжского. — Потому что, в основном, все семена импортного производства, их ввоз на территорию России очень затруднен, поэтому сейчас с ними большие проблемы. И я использую зарубежные, потому что, честно вам скажу, что, по сути, так называемой селекции российского производства просто нет. Выйти из ситуации можно, разве что выращивая семена самостоятельно, делая свои селекции. Это довольно-таки реально, просто никто этим не занимался. Легче же было купить импортные семена хорошего качества, высокой урожайности.
По словам фермера, дефицит посевного материала был ожидаем.
— Возможно, в 2025 году будут большие беды с урожайностью, — отметил фермер. — Просто сейчас очень сильно всё в цене выросло. Если в 2023 году мы покупали семена по одной цене, то сейчас их стоимость выросла в
По мнению овощевода, страна нуждается в большем количестве отечественного товара на рынке как семян, так и овощей.
— Сейчас, придя на рынок, вы увидите азербайджанские томаты. А почему нет наших? Меня это всегда удивляет, — поделился Сергей Ким. — Я знаю, что в Ростовской области начали заниматься селекцией, я попробовал, но качество семян мне пока совсем не понравилось. Урожайность терпимая, но укрываемость и устойчивость ни о чём. Я собрал лук, и через полтора месяца он начал гнить. Импортные семена намного устойчивее и к вредителям, и к грибковым заболеваниям.
Разделяет мнение предпринимателя из Волжского и фермер из Ленинского района Волгоградской области, согласившийся пообщаться с журналистами на условиях анонимности. В случае проблем с семенами и урожаем овощевод советует полагаться на Казахстан.
— Я закупаю импортные семена, голландские семена к болезням более устойчивы, и урожайность лучше, качество выше, — сообщил мужчина. — У нас никогда не было крупного производства отечественных семян. Но с овощами, думаю, всё будет нормально, Казахстан нас накормит в случае чего, там сажают и продают намного дешевле всё.
«Об этом нужно было подумать еще в восьмидесятых»
С каждым годом всё больше фермеров разных отраслей жалуются на тяжелые условия для существования своего бизнеса. Причина такого пессимизма среди предпринимателей неизменна — высокая стоимость на необходимые для труда материалы. Овощевод Евгений Кривчиков рассказал о том, какие риски ежегодно встают перед земледельцами.
— Я выращиваю лук, — рассказал Евгений. — У меня пока нет проблемы с семенами, хотя я пользуюсь импортными. Отечественные, конечно, есть, но представьте себе, как человек
По словам фермера из Ленинского района, дефицит посевного материала не может не повлиять на цену конечного продукта. Евгений Кривчиков утверждает, что стоимость овощей уже значительно увеличилась, но ощутимее рост цен на сами семена.
— Хорошие семена сейчас стоят от 20 до
О сложностях приобретения семян из-за рубежа рассказал депутат городской думы и предприниматель Вячеслав Минаев, возглавляющий местное овощеводческое предприятие.
— Ситуация и раньше была непростой, потому что 90% семенных материалов мы закупали за рубежом, у импортных селекций, у больших компаний, бюджет которых равен бюджету Волгоградской области, — рассказывает Вячеслав Минаев. — После ковида и начала СВО цена взлетела резко и быстро, и для России и СНГ эти компании стали ставить лимиты. Но лично у нас получалось укладываться в них. Связаны ли эти лимиты с санкционными механизмами, не знаю. Компании обозначали, что стоит поспешить с закупкой. Быть может, это такой коммерческий ход. У нас в ассортименте пшеница, арбузы и овощи: огурец, томат, перец.
По мнению предпринимателя, обеспокоенность консервщиков и переработчиков объяснима, а Россия нуждается в отечественных семенах. Вячеслав Минаев рассказал, как обстоит ситуация с семеноводством и селекцией в стране на данный момент.
— Нужно понимать, что это сложная отдельная отрасль. Многие импортные производители имеют колоссальный бюджет на свои компании, на разработку, маркетинг и прочее, — объясняет предприниматель. — А у нас нет таких средств, государство такие деньги в эту отрасль не вкладывает. К тому же нужно от 20 до
Однако посевной сезон не за горами, а значит ждать
— Произойдет рост цен однозначно. Будет ли дефицит самого продукта, не знаю, — размышляет предприниматель. — Ну потихонечку свои сорта начнем сажать. Пусть даже их надо больше сеять, чтобы получить тот же самый тоннаж, что дает импортный материал. Ну покочевряжимся, ну и будем дальше экспериментировать со своим, тратить на это силы, время, деньги, больше сеять. А вслед за этим и переработчики будут больше присматриваться к российскому томату. Не такой уж он и плохой, не такой уж и некрасивый, может быть, мы просто не умеем его упаковывать. А так-то он вкусный.
Проспали биотехнологическую революцию
Но почему в России до сих пор не налажено свое семеноводство? Почему фермеры выбирают зарубежных поставщиков? По мнению директора селекционно-семеноводческой компании «Поиск» Николая Клименко, российское семеноводство сильно отстает от зарубежного. Николай Клименко рассказал, возможно ли и как вывести селекцию страны на конкурентный уровень.
— Чтобы наладить семеноводство, нужно иметь селекционеров соответствующего уровня. Это люди, способные сделать сорт или гибрид, который в рыночных условиях займет определенные площади, — объясняет Николай Клименко. — Потому что у нас многие называются селекционерами, пишут статьи, выступают где-то, а делать конкурентоспособные вещи не могут. К сожалению, по овощным культурам у нас ситуация достаточно сложная. Взять, например, капусту белокочанную. Я знаю только три селекционера в России, которые способны делать конкурентные гибриды, которые можно выращивать и с ними выходить на рынок. По свёкле столовой у нас вообще нет ни одного гибрида. Никто из селекционеров еще не смог сделать.
По словам директора агрофирмы, первым важным аспектом для конкуренции являются высокопрофессиональные селекционеры, которых не хватает в стране. Вторым аспектом Николай Клименко считает селекционный материал.
У нас мало компаний, наработок, просто физически мы этим вопросом занимаемся недолго, — объясняет специалист. — А еще нужно овладеть современными биотехнологическими методами селекции. Мы и здесь катастрофически отстаем. Многие российские специалисты признают, что мы буквально проспали биотехнологическую революцию. Когда Советский Союз развалился, к нам пришли иностранные селекционные разработки, — рассказывает Николай Клименко. — Тогда и выяснилось, что они отличаются от наших, как Mercedes и Audi от «москвичей» и «запорожцев». Из-за этого они быстро заняли наш рынок, а отечественные селекционные институты просто не смогли конкурировать, а частные компании только начали зарождаться. 25–30 лет назад, когда наша компания занялась селекцией овощных, нам все говорили, что мы ненормальные и нет смысла этим заниматься, что селекция — это долгая история и никогда она не окупится.
Если вернуться к той же капусте, то, по словам эксперта, в мире есть всего три зоны, где производят большую часть ее семян.
— По капусте есть три мировые зоны: Италия, Тасмания и Чили. И примерно 90% семян выращиваются вот в этих трех регионах на весь мир, — сообщил семеновод. — И мы выращиваем там. Мы создаем такие же гибриды, как иностранцы. Семена выращиваем там же, где они, и успешно с ними конкурируем. У нас есть зона в Дагестане, которая такого же качества по природно-климатическим характеристикам, но там нет индустрии, специалистов, хозяйств, нет и соответствующего материального обеспечения отрасли. Люди не владеют технологиями, нет кадров.
Система отлажена так: отечественные селекционные компании отсылают семена, к примеру, в Чили. Там специальная компания высаживает их у местного фермера, контролирует производство. Затем собирает результат, очищает и возвращает заказчику.
— Чтобы вырастить гибрид, нужно вырастить маму и папу, — подчеркнул Николай Клименко. — Примерно один к трем или к двум. Берем
Что касается текущей ситуации на юге России, эксперт признался: он искренне не понимает, в чем проблема.
— Насколько я знаю, ни одна иностранная компания, а они сегодня основные поставщики семян (80% семян — это импорт), из России не ушла, все они работают, — утверждает директор агрофирмы. — В основном все завозы у них осуществляются в плановом режиме. Я не слышал о таких проблемах, хотя Астраханская область ее обозначила. На юге посев начинается примерно в конце февраля. Бизнес быстро реагирует. Я уверен, что они успеют закупить семена и никаких проблем не будет. И думаю, что вот эта зависимость от иностранных семян вряд ли нам как-то аукнется. Если взять томаты, в Голландии, к примеру, только создаются сорта гибридов. А выращиваются семена в Китае, Индии, Америке, Африке. Ну перестанет одна страна поставлять, мы всегда сможем договориться с другой.