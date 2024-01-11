Курс в 100 рублей станет привычным? Экономисты — о том, сколько будет стоить доллар в 2024 году

— Часть прогноза я могу дать совершенно точно. До 17 марта доллар не превысит 100 рублей. Почти наверняка. Более того, еще недели две. Ну чтобы не было связано никак с выборами. Скорее всего, уже к середине года курс в 100 рублей и выше будет привычным, — прогнозирует Константин Селянин, кандидат экономических наук.



Ранее в «БКС Мир инвестиций» делали прогноз по поводу курса доллара в январе. По предположению эксперта, американская валюта в первый месяц 2024 года будет торговаться в районе 92–94 рублей.